قال رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، يوم الثلاثاء، إنه انسحب من مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح هذا الأسبوع بسبب عصب منضغط في رقبته.
وفاندي هاي كولونيل متقاعد من الجيش الأمريكي (54 عاما) وشارف على إتمام مهمة تستغرق عاما كاملا في الفضاء، إذ أمضى ثلثي تلك المدة ومن المقرر أن يعود للأرض في الربيع.
وأعرب هاي عن امتنانه لكل المهتمين بأمره وغرد عبر "تويتر" قائلا "اليوم ليس مناسبا" للخروج إلى الفضاء المفتوح.
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التعليقات على رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح
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