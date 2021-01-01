رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح

آخر الأخبارعلم وتقنية › رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح

صورة الخبر: رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح
رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح

قال رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، يوم الثلاثاء، إنه انسحب من مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح هذا الأسبوع بسبب عصب منضغط في رقبته.

وفاندي هاي كولونيل متقاعد من الجيش الأمريكي (54 عاما) وشارف على إتمام مهمة تستغرق عاما كاملا في الفضاء، إذ أمضى ثلثي تلك المدة ومن المقرر أن يعود للأرض في الربيع.

وأعرب هاي عن امتنانه لكل المهتمين بأمره وغرد عبر "تويتر" قائلا "اليوم ليس مناسبا" للخروج إلى الفضاء المفتوح.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ألغت مهمة سير في الفضاء مقررة الثلاثاء خارج محطة الفضاء الدولية، وقبل أقل من 24 ساعة فحسب، معللة الأمر بوجود "مشكلة طبية طفيفة" يعاني منها رائد الفضاء مارك فاندي هاي، لكنها لم توضح طبيعة المشكلة.

وستتم إعادة جدولة مهمة السير في الفضاء لما بعد رحلة الإمداد المقررة نهاية هذا الأسبوع.

يشار إلى أن مهمة السير في الفضاء غير عاجلة، إذ تتضمن تركيب دعامة لتثبيت ألواح جديدة لأجنحة الطاقة الشمسية.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12085

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager