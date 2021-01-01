

تويوتا مصر تطلق ياريس هاتشباك 2022 في الاسواق تويوتا مصر تطلق ياريس هاتشباك 2022 في الاسواق

بشكل رسمي تم الإعلان عن طرح موديل 2022 من تويوتا ياريس هاتشباك في السوق المصري، وذلك من خلال وكيل تويوتا المحلي، والذي ذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه بنفس أسعار موديل 2021، والتي تم الإعلان عنها كالتالي:



- فئة أولى بسعر 345 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 375 ألف جنيه.

وتحمل فئات ياريس 2022 محرك 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و153 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات التي يتم تقديمها بفئات هذا الموديل فذكرتها الشركة كالتالي:فئة أولى:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ووسطية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- سنسور مطر.- مصابيح هالوجين أمامية.- فرش داخلي من القماش.- مصابيح LED أمامية نهارية.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- بلوتوث.- زجاج خلفي داكن.- زجاج كهربائي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح ضبابية LED.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 15 بوصة.- سبويلر خلفي.- مرايات جانبية كهربائية.- مقعد للسائق والراكب الأمامي- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- فرش داخلي من الجلد والقماش.



