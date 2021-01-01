"هاكر" يعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 611 مليون دولار

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"هاكر" يعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 611 مليون دولار

انتهت واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة، بعدما أعاد مخترق (هاكر) معروف باسم "وايت هات"، أكثر من 611 مليون دولار من العملات المشفرة إلى منصة التمويل اللامركزية Poly Network.

وكان المخُتَرِق (هاكر) قد استغل ثغرة برمجية في منصة Poly Network في وقت سابق من هذا الشهر، وسرق ما قيمته 273 مليون دولار من عملات الإيثريوم المشفرة، و253 مليون دولار من العملات من منصة التداول "شبكة بينانس الذكية" و85 مليون دولار من عملات USDC على شبكة Polygon.

وبدأ "وايت هات"، في إعادة الأصول تقريبًا فور الكشف عن السرقة، ويبدو أنه نقل الأموال على مراحل.

وأكدت الشركة، في منشور على مدونتها، أنها استردت جميع العملات المسروقة، وتعمل الآن على إعادة هذه الأصول إلى أصحابها.

ولم يتضح سبب إعادة المُخترِق للمسروقات، لكن رسالة من مجهول يدعي أنه السارق، ومدمجة مع التحويلات، تقول إنهم "ينسحبون من العرض".

المصدر: صدى البلد

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