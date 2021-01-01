تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Edge 20 خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت الشركة قد بدأت عمليات الحجز المسبق لهاتفها الرائد عبر متجر Flipkart، بعد أن قامت بتأجيل الإطلاق الرسمي الذي كان مقرر أمس لأسباب غير معروفة حتى الآن.
ووفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فقد تم الإعلان عن هاتف موتورولا المرتقب Edge 20، الأسبوع الماضي، جنباً إلى جنب هاتفها الذكي Edge 20 Fusion، والمقرر إطلاقه يوم 27 أغسطس، والذي سيتميز بإعدادت كاميرا فائقة، ومعدل تحديث عال، بالإضافة إلى معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية.
وسيأتى الهاتف الذكي Edge 20 من موتورولا، بشاشة من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، كما ستأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز فى الساعة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وتدعم تقنية HDR10+، والذي يأتى بتصميم مثقوب، مع حواف فائقة النحافة، وهيكل مصنوع من الألومنيوم والبلاستيك، مقاوم للماء، بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج فى الشاشة.
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التعليقات على بعد قرار التأجيل المفاجئ.. موتورولا تبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Edge 20
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