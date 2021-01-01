

بعد قرار التأجيل المفاجئ.. موتورولا تبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Edge 20 بعد قرار التأجيل المفاجئ.. موتورولا تبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Edge 20

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Edge 20 خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت الشركة قد بدأت عمليات الحجز المسبق لهاتفها الرائد عبر متجر Flipkart، بعد أن قامت بتأجيل الإطلاق الرسمي الذي كان مقرر أمس لأسباب غير معروفة حتى الآن.



ووفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فقد تم الإعلان عن هاتف موتورولا المرتقب Edge 20، الأسبوع الماضي، جنباً إلى جنب هاتفها الذكي Edge 20 Fusion، والمقرر إطلاقه يوم 27 أغسطس، والذي سيتميز بإعدادت كاميرا فائقة، ومعدل تحديث عال، بالإضافة إلى معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية.



وسيأتى الهاتف الذكي Edge 20 من موتورولا، بشاشة من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، كما ستأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز فى الساعة، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وتدعم تقنية HDR10+، والذي يأتى بتصميم مثقوب، مع حواف فائقة النحافة، وهيكل مصنوع من الألومنيوم والبلاستيك، مقاوم للماء، بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج فى الشاشة.

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ولمحبي التصوير، فإن هاتف موتورولا المرتقب Edge 20، سيحتوى على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو للتقريب البصري بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.يتم تشغيل هاتف Edge 20 الذكي، بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 778G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بنظام تشغي أندرويد 11.وسيحتوى هاتف موتورولا القادم Edge 20، على بطارية سعة 4000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط، ويدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.2، كما يدعم تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS.وسيأتى الهاتف بسعر 404 دولار "أي ما يعادل 6 آلاف و 300 جنية مصري"، والذي أصبح متاح للحجز المسبق بدءا من اليوم. بخيار اللونين الأخضر الزمردي والرمادي الفاتح.