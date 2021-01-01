

قم بتفعيلها فورا.. 10 ميزات مذهلة يجب إضافتها لمركز تحكم هواتف الآيفون قم بتفعيلها فورا.. 10 ميزات مذهلة يجب إضافتها لمركز تحكم هواتف الآيفون

يمنح مركز تحكم هواتف الآيفون المستخدمين وصولاً سريعاً إلى التطبيقات والاختصارات بالإضافة إلى ميزات عديدة مخفية عن البعض، كما يمنح التخطيط الافتراضي لمركز تحكم هاتفك إمكانية الوصول إلى العديد من مفاتيح تبديل النظام على الهاتف مثل تشغيل الموسيقى ونسخ الشاشة.







لكن يظل هناك كنز مخفى من الميزات، مثل تسجيل الشاشة، الملاحظة السريعة أو الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة، والعديد من الميزات الأخرى التى لا يعلم عنها الكثير، والتى يجب إضافتها إلى مركز تحكم هاتفك الذكي، وفقاً لموقع "lifehacker" .

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ميزات خفية يجب عليك إضافتها إلى مركز تحكم هاتف الآيفون1- الوصول السريع لتشغيل وإيقاف الوضع الداكنإذا كنت ترغب كثيرا فى استخدام الوضع المظلم دون الذهاب فى كل مرة إلى الإعدادات، فيجب إضافة مفتاح تبديل الوضع الداكن، والذي سيمكنك بضغطة واحدة من تشغيل أو إيقاف الوضع الداكن.2- استخدم جهاز التحكم عن بعد لجهاز Appel TVيواجه الكثير من الأشخاص صعوبة إيجاد ريموت الكنترول لشاشات التليفزيون، وإذا كنت تملك جهاز Apple TV، فإن مركز التحكم يمنحك ميزة تحكم عن بعد فريدة للقائمة وعناصر تحكم التشغيل أو إيقاف الجهاز .3- ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعةتحتوى وحدة كاميرا الآيفون على ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة، لكنه لا يعمل تلقائيا، حيث يجب النقر على إشعار فتح الرابط من رمز الاستجابة السريعة، وبضغطة واحدة يمكنك القيام بذلك من خلال النقر على عنصر التحكم فى رمز الماسح الضوئي، وقم بتوجيهه إلى رمز "QR"، وسيمنح ذلك هاتف فتح الرابط تلقائياً.4- استبدل برنامج "HomeKit" بجهاز تحكم منزلي واحديتضمن مركز تحكم هاتف الآيفون قسم خاص بملحقات برنامج "HomeKit" الذي يتيح لك التحكم فى الأجهزة المنزلية الذكية، لكنه يشغل مساحة كبيرة على هاتفك، لذلك يمكنك إضافة عنصر التحكم والذي سيساعدك فى إظهار والتحكم فى جميع الأجهزة والملحقات المتصلة ببرنامج "HomeKit" ، كما يمكن إيقافه من مركز التحكم فى الإعدادات.5- الوصول إلى المكبر المتميزكنز مخفى داخل هواتف آيفون، وهو المكبر المتميز للشاشة، حيث يتيح لك هذا العنصر فتح واجهة كاميرا متخصصة، والتى ستسمح لك بتكبير أي جزء من الشاشة بشكل سهل وسريع وبقدرة تصل إلى 10 أصعاف، وتأتى هذه الميزة كتطبيق فى نظام تشغيل iOS 15 والإصدارات الأحدث.6- الوصول إلى تطبيق شازام Shazamتحتوى هواتف الآيفون على ميزة التعرف على الموسيقى والأفلام والبرامج من خلال تطبيق شازام Shazam، ولإضافة هذا العنصر، يجب النقر على أيقونة التطبيق فى مركز التحكم والسماح للجهاز بالقيام بعمله، حيث بمجرد التعرف على أغنية ما سيصلك إشعار، وبالنقر عليه يمكنك فتح صفحة التطبيق للأغنية فى المتصفح.7- الوصول إلى تسجيل الشاشةيمنح التحكم فى عنصر تسجيل الشاشة الوصول إلى تلك الميزة بنقرة واحدة على زر التبديل والذي يمكنك إلى بدء تسجيل الشاشة، وعند الإنتهاء تقوم بالضغط على رمز القرص المتواجد فى شريط الأدوات العلوى، وسيتم حفظ التسجيل فى معرض الصور، كما يمكنك تسجيل الصوت من خلال الضغط المطول على عنصر التحكم لتسجيل الشاشة، ومن ثم تفعيل خيار الميكروفون.8- إيجاد ملاحظاتك بشكل سهل وسريعيمكنك الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم الملاحظات واختيار الوصول إلى الملاحظات مع خيار قفل الشاشة، من أجل تفعيل تلك الميزة المهمة، التى تساعدك بضغطة واحدة فتح ملاحظة جديدة أو إستئناف أخرى تم إنشاؤها من قبل على شاشة القفل، وذلك بالضظ المطول على على عنصر التجكم فى الملاحظات.9- تشغيل ميزة "الإستماع المباشر"يمنحك التحكم فى الصوت فى السماعات الذكية AirPods، الوصول السريع لميزة "الإستماع المباشر" التى تساعدك على سماع المكالمات بشكل واضح حتى مع وجود الأصوات الصاخبه من حولك، كما تتيح لك الوصول كذلك إلى ميزة "أصوات الخلفية" للإستماع إلى أصوات مثل المحيط والمطر وتدفق الماء.10- سماع صوت الإشعارات عند الرغبةتحتوى هواتف آيفون على ميزة مهمة تتيح وصول صوت الإشعارات والرسائل دون لمس الهاتف عبر السماعات اللاسلكية AirPods، ولكن ربما يرغب البعض فى إيقافها لمدة معينة من اليوم أو إيقافها بشكل نهائي، وذلك من خلال مفتاح تبديل الإعلان عن الإشعارات فى مركز التحكم، حيث يمكنك الضغط مطولا على زر التحكم لإيقاف تشغيله ساعة فقط أو يوم.وإليك كيفية إضافة مفاتيح تبديل إلى مركز التحكم في هواتف الآيفون- قم بالنقر على زر الإعدادات على هاتفك، ثم اذهب إلى مركز التحكم وقم بالتمرير لأسفل وانقر فوق زر + "Plus" الموجود بجوار مفاتيح التبديل التى ترغب فى إضافتها.سيتم إضافة تلك العناصر للقائمة الموجودة مسبقاً بالأعلى، كما يمكنك إعادة ترتيب عناصر التحكم بالشكل الذي تريده.