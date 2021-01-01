آبل تطرح نظامًا لتقييم الأماكن وإضافة الصور الخاصة

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آبل تطرح نظامًا لتقييم الأماكن وإضافة الصور الخاصة

طرحت شركة آبل الأمريكية نظامًا للتقييمات وإضافة الصور في خرائطها في الولايات المتحدة وكندا.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن تلك الميزة تتيح للمستخدمين إضافة معلوماتهم الخاصة إلى نقاط اهتمامهم على الخريطة الخاصة بشركة آبل.

ووفقًا لـ"آبل" بدأت الميزة في الظهور في الولايات المتحدة وكندا لذلك لا توجد أماكن كثيرة لديها تقييمات حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشركة إن الميزة تم إطلاقها مع نظام التشغيل آي أو إس iOS 14 وكانت متوفرة في دول أخرى مثل اليابان أو أستراليا لبعض الوقت.

المصدر: صدى البلد

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