وكيل شيفروليه يرفع أسعار فان N300 بالسوق المصرية

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وكيل شيفروليه يرفع أسعار فان N300 بالسوق المصرية

أعلن الوكيل المحلى المصري للعلامة التجارية شيفروليه ، عن زيادة جديدة لأسعار السيارة طراز شيفروليه فان N300 موديل 2021 ، والتي كانت قد حصلت على حصة سوقية 48% بإجمالي بيع 2106 مركبات، بالنصف الأول من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأوضح وكيل شيفروليه في مصر ان الزيادة السعرية على السيارة شيفروليه فان N300 موديل 2021 ، تتراوح ما بين 5000 إلى 7000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال أغسطس الحالي.

تقدم السيارة شيفروليه فان N300 موديل 2021 ، بمحرك 1200 سي سي رباعي الأسطوانات بنظام الحقن الإلكتروني للوقود، يعمل بقوة 85 حصان وعزم دوران 108 نيوتن للمتر، تتصل بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات بنظام الدفع الامامي، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلو متر في الساعة، ويبلغ سعة خزان الوقود 45 لترا.

تزود السيارة شيفروليه فان N300 موديل 2021 ، بنظام الحقن الإلكتروني للوقود، وبنظام فرامل ABS ومثبت للسرعة، ومكيف وريموت كنترول ونوافذ كهربائية خلفية وإنذار ومقاعد كهربائية.

أما الأسعار الجديدة للسيارة شيفروليه فان N300 موديل 2021 ، داخل السوق المحلى المصري فتأتى :



- الفئة الأولى BASE TITEND GLASS بسعر 151 ألف جنيه، بدلًا من 145.950 ألفًا جنيه .
- الفئة الكاملة والاعلى FO – AC- TITED GLASS بسعر 176 ألفًا و150 جنيهًا، بدلا من 170.150 ألفًا جنيه .

المصدر: صدى البلد

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