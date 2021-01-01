تعرف على سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر
اعلن الوكيل المحلى للعلامة الامريكية الشهيرة فورد في مصر ، عن طرح طراز فوكاس موديل 2021 ، في شهر فبراير الماضي ، ومنذ ذلك الحين اكتسب هذا الموديل شهرة واسعة داخل السوق المصري .
وتم تزويد فورد فوكاس موديل 2021 ، والتي تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتبلغ الابعاد الخارجية للسيارة فورد فوكاس موديل2021 ، بطول 4647 مم ، و عرض 1825 مم ، و الارتفاع 1471 مم .
وتأتى السيارة فورد فوكاس موديل 2021 ، بتجهيزات خارجية ، من ضمنها مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكي، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ، وكاميرا خلفية ، مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين .
اما المقصورة الداخلية ، فتم تزويدها بمحدد سرعة ، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون محدث .
اما الفئة الثانية ، فتم إضافة خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر .
وتأتى الفئة الثالثة بجنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، ، اما الفئة الرابعة فتأتى بنظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وعدد 10 مكبرات صوتية، ونظام ملاحي GPS ، وشاشة بيانات وعدادات، ومقاعد من الجلد .
وتضم السيارة فورد فوكاس موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان والحماية ، أهمها 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية .
اما عن أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2021 :
- أوتوماتيك / TREND 4D 2021 بسعر 350 الف جنيه .
- أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2021 بسعر 370 الف جنيه .
- أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2021 بسعر 380 ألف جنيه .
- أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2021 بسعر 420 الف جنيه .
- أوتوماتيك / TITANIUM X 4D 2021 بسعر 465 الف جنيه .
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