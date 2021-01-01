

تعرف على سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر تعرف على سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الامريكية الشهيرة فورد في مصر ، عن طرح طراز فوكاس موديل 2021 ، في شهر فبراير الماضي ، ومنذ ذلك الحين اكتسب هذا الموديل شهرة واسعة داخل السوق المصري .



وتم تزويد فورد فوكاس موديل 2021 ، والتي تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



وتبلغ الابعاد الخارجية للسيارة فورد فوكاس موديل2021 ، بطول 4647 مم ، و عرض 1825 مم ، و الارتفاع 1471 مم .

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وتأتى السيارة فورد فوكاس موديل 2021 ، بتجهيزات خارجية ، من ضمنها مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكي، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ، وكاميرا خلفية ، مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين .اما المقصورة الداخلية ، فتم تزويدها بمحدد سرعة ، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاج كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون محدث .اما الفئة الثانية ، فتم إضافة خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر .وتأتى الفئة الثالثة بجنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، ، اما الفئة الرابعة فتأتى بنظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وعدد 10 مكبرات صوتية، ونظام ملاحي GPS ، وشاشة بيانات وعدادات، ومقاعد من الجلد .وتضم السيارة فورد فوكاس موديل 2021 ، عدد من وسائل الأمان والحماية ، أهمها 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية .اما عن أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2021 :- أوتوماتيك / TREND 4D 2021 بسعر 350 الف جنيه .- أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2021 بسعر 370 الف جنيه .- أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2021 بسعر 380 ألف جنيه .- أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2021 بسعر 420 الف جنيه .- أوتوماتيك / TITANIUM X 4D 2021 بسعر 465 الف جنيه .