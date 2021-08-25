واصلت أسعار الحديد استقرارها بالأسواق المحلية وذلك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 فبلغ متوسط سعر الطن 14 الف جنيه.
فيحتل حديد عز رأس القائمة حيث سجل سعر طن الحديد 14 الف و600 جنيه فيما بلغ سعر طن الحديد لكلا من حديد المصريين وحديد بشاي 14 الف و 500 جنيه.
وبلغ سعر حديد العتال 14 الف و450 جنيه للطن.
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التعليقات على أسعار الحديد في السوق المحلية الثلاثاء
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