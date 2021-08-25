

"إي نابل" تفتتح أحدث توسعاتها الإنشائية لاستيعاب كفاءات وظيفية جديدة وتلبية الطلب المتنامي على خدماتها "إي نابل" تفتتح أحدث توسعاتها الإنشائية لاستيعاب كفاءات وظيفية جديدة وتلبية الطلب المتنامي على خدماتها

افتتحت شركة "إي نابل" Enable لحلول مراكز الاتصال وخدمات التعهيد، إحدى شركات مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، توسعات إنشائية جديدة في مقرها لاستيعاب المئات من الكفاءات الوظيفية التي تم استقطابها في إطار خطة الشركة لتعظيم قدراتها التشغيلية وتلبية الطلب المتنامي على خدماتها المختلفة.



وجرى الافتتاح خلال حدث احتفالي بحضور الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والأستاذ أحمد دخانة المدير التنفيذي لشركة "إي نابل" ، ونخبة من كوادر وقيادات المجموعة.



والتوسعات الجديدة تضيف 500 مقعدا جديدا لقدرات الشركة التشغيلية، كما ترفع عدد مراكز الاتصال إلى 3 مراكز في مواقع متنوعة بينها مقرات في القرية الذكية ومدينة نصر مجهزة حسب المعايير العالمية، بما يمكن الشركة من استيعاب مئات الكفاءات الوظيفية والمواهب المتخصصة التي تعمل "إي نابل" على استقطابها وضمها إلى فريقها المتميز من الموظفين والذي يضم نخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات.

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لا يتوفر وصف.وقد حرصت "إي نابل" على تنفيذ تلك التوسعات وفقا لأعلى المعايير الإنشائية وبأحدث التقنيات والتجهيزات التي تضمن الحفاظ على كفاءة البيئة الوظيفية وتوفير أقصى قدر من وسائل تمكين الموظفين ومساعدتهم على أداء مهامهم بسلاسة وحماس، بما يخدم في النهاية تحسين كفاءة العمليات.وتأتي الخطوة في ظل تنامي حجم أعمال "إي نابل" وتزايد الطلب على خدماتها فضلا عن خطط الشركة التوسعية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها في قطاع خدمات التعهيد الذي يشهد انتعاشا كبيرا في السوق المصرية وعلى المستوى الإقليمي.وتعمل "إي نابل" في قطاع خدمات التعهيد بمصر منذ عام 2009 تحت مظلة "إي فاينانس"، ثم تم إطلاقها كشركة تابعة عام 2020 في ظل تعاظم إمكانيات تزويد العملاء بأفضل الحلول المتكاملة بسوق التعهيد للغير، وارتفاع قدرتها التشغيلية لتستوعب حاليا 1.5 مليون مكالمة شهريا، وخدمة أكثر من 15 مليون عميل، مع استهداف زيادة قدراتها إلى الضعف بحلول مطلع 2022.وتقدم "إي نابل" وهي شريك معتمد من "سيسكو" العالمية، منظومة متكاملة من حلول وتقنيات مراكز الاتصال وخدمات التعهيد محليا وعالميا وتمتلك خبرات عريضة مكنتها من تقديم مجموعة كبيرة من الحلول متعددة القنوات (omnichannel) المصممة خصيصًا وفقا لمتطلبات العملاء.وتوفر مراكز الاتصال التابعة لـ"إي نابل" حلول خدمة العملاء والتعامل مع الشكاوى والرد على الاستفسارات وتجديد العضويات والحملات الإعلانية وإدارة المبيعات والطلبات، كما توفر حلول المبيعات والتسويق والمتابعة للعملاء عبر الهاتف.كما تتيح خدمات مراكز الاتصال "غير الصوتي" من إي نابل حلول الدعم التقني والفني، والتدريب، والاستشارات، فضلا عن حلول وسائل التواصل الاجتماعي.وعلى مستوى التعهيد، توفر "إي فاينانس" حلول الموارد البشرية التي تشمل عملية الإدارة (التعيين والأجور وتحليل الأداء وغيرها) إلى مهام الامتثال لقانون العمل والتأمين الاجتماعي وضريبة الدخل، وحتى التأمين الطبي وإدارة الرواتب.وتغطي "إي نابل" احتياجات عملائها أيضا وبشكل فعال في عمليات الدعم التي تتضمن التدريب وإدارة القوى العاملة ورقابة الجودة.وبهذه المناسبة، عبر الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية عن سعادته بالافتتاح الذي يدشن لمرحلة جديدة من مراحل النمو السريع الذي تحققه "إي نابل" بفضل فريق عملها المتميز الذي يمثل العمود الفقري للشركة.وتابع: "التوسعات الإنشائية لـ (إي نابل) متوازية مع خطتها لانتقاء الكفاءات المتخصصة في مجال مراكز الاتصال والتعهيد وهو مجال حساس وهام وحاسم بالنسبة للعملاء الذين تخدمهم الشركة سواء كانوا منظمات حكومية أو مدنية مؤسسات مالية أو كيانات تستثمر بقطاعات التجزئة والتكنولوجيا".وأوضح: "خدمات مراكز الاتصال والتعهيد هي خط التواصل الأول بين أي كيان وبين المتعاملين معه، وإتقان تنفيذ هذه الخدمات يعطي انطباعا أوليا هو الأهم لصورة الكيان كونه الانطباع الذي يدوم.. ومهمة "إي نابل" التي تحرص على تنفيذها بكل دقة هي تقديم تلك الخدمة بأحدث الوسائل وبأكثر الأساليب كفاءة ورقيا ووفق أعلى المعايير العالمية".من جانبه، قال الأستاذ أحمد دخانة المدير التنفيذي لشركة "إي نابل"، إن التوسعات الجديدة تأتي في ظل تأهب الشركة لاقتناص فرص النمو الواعدة في سوق خدمات التعهيد محليا وإقليميا وعالميا.وأكد: "إي نابل تواصل مسيرتها متسلحة بطموح الريادة وقد استفادت من خبراتها المتراكمة في القطاع على مدار أكثر من 10 سنوات الأمر الذي مكنها من الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، وهي الآن قادرة على تقديم طيف واسع من الحلول والمنتجات المتنوعة التي تلبي احتياجات العملاء في عدة قطاعات بما يضمن لها المكانة التي تستحقها في السوق".