

فطريات تأكل البلاستيك.. أمل جديد لإنقاذ كوكب الأرض من النفايات فطريات تأكل البلاستيك.. أمل جديد لإنقاذ كوكب الأرض من النفايات

ينما يتعمق العلم في مجال علم الفطريات ودراستها، يكتشف العلماء أن أشكال الحياة الغريبة للفطريات لها خصائص مفيدة للمساعدة في أشكال الحياة الأخرى على الأرض.



إذ أشارت مجلة فوج في فبراير 2021، إن بعض الخبراء يبحثون احتمالية أن الفطريات والمركبات الأخرى يمكن أن تحدث ثورة في علم النفس البشري.



كما أوضحت عالمة الفطريات جوليانا فورسي، لبي بي سي، إننا نعتمد على الفطر في كل شيء من الأدوية إلى الخبز إلى الخمور.

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وأردفت «جوليانا» حتى أن هناك فطريات تشكل «شبكة إنترنت» تحت الأرض، حيث يمكن للنباتات من خلالها التواصل وتبادل العناصر الغذائية من خلال جذورها.فيما أكدت «جوليانا» إن الفطريات أساسية للحفاظ على التوازن في البيئة بكل ما تحمله الكلمة من معني.في نفس السياق، أظهرت العديد من الاكتشافات الحديثة أن هناك فطريات تساعد في الحفاظ على أكبر الاختلالات البيئية، والتي تعاني منها الأرض حاليًا. وهي الكمية الهائلة من البلاستيك التي ينتجها البشر، وفقاً لـ grunge.ففي عام 2010، بدأ العلماء يعتقدون أن الفطر يمكن أن تكون جزءًا من الحل لمشكلة النفايات المتنامية في العالم، وفقًا لشركة Fast Company.إذ ذهبت مجموعة من طلاب الدراسات العليا من جامعة ييل، بالولايات المتحدة، إلى الغابة الإكوادورية في عام 2011، ثم عادوا مع عينات من فطر يسمي Pestalotiopsis microspore.وهو أول فطر معروف للعلم يأكل البولي يوريثين (مادة بلاستيكية)، حتى في ظل عدم تواجد الأكسجين.العثور على أنواع أخرى تناول البلاستيككان باحثو جامعة ييل، متفائلين في النتائج التي نشروها في أواخر عام 2011. وكما سيتضح لاحقًا، فإن اكتشافهم كان مجرد أول اكتشاف فطري.إذ اكتشف العلماء فطريات أخرى وحتى بكتيريا تأكل البلاستيك أيضًا ويمكن أن تساعد في حل مشكلة التلوث لدينا.نشر العلماء في باكستان اكتشافهم أن أنابيب الرشاشيات (نوع من الفطر الداكن اللون) يتغذى أيضًا على المستهلكات في مجلة «Environmental Pollution» في عام 2017.ووجدت هذه الدراسة أن قطعة من المادة البلاستيكية، البولي يوريثين، تحطمت تمامًا إلى قطع أصغر بعد شهرين في وسط سائل يحتوي على الفطريات.فيما ذكرت «بي بي سي» في يوليو 2021 أن العلماء كانوا يستكشفون العديد من الحلول البيولوجية المختلفة للمشاكل التي يشكلها البلاستيك.وكانت شركة Biohm للتصنيع الحيوي، تعمل على تطوير سلالة من الفطريات التي اكتشف علماؤها أنها أكلت إسفنجة بلاستيكية في محلول عملي للنفايات البلاستيكية.كما يبحث العلماء في اسكتلندا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في كيفية مساعدة البكتيريا أيضًا.لكن يوضح الخبراء إن الفطر والبكتيريا لن تكون علاجًا أساسيا للتلوث، بل هي من أجل المساعدة.