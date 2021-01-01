

دراسة تُحذر.. معادن سامة تُهدد عظام الإنسان بسبب إنتاج الهواتف والبطاريات دراسة تُحذر.. معادن سامة تُهدد عظام الإنسان بسبب إنتاج الهواتف والبطاريات

قد تتسرب المعادن السامة، التي يتم إطلاقها، في الهواء، أثناء إنتاج التكنولوجيا، مثل البطاريات، والهواتف الذكية والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، إلى عظام الإنسان. مما تؤثر على صحة البشر حول العالم، هذا هو تحذير فريق من العلماء، بعد أن قاموا بدراسة نسب التلوث بالرصاص، في رفات 130 شخصًا، دفنوا في مقبرة وسط روما، تحديدًا في موقع كان قيد الاستخدام منذ أكثر من 12000 عام، أي قبل ظهور إنتاج المعادن، حتى القرن السابع عشر. بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.



ووجد الباحثون، أنه مع زيادة إنتاج الرصاص، في جميع أنحاء العالم، بمرور الوقت، زادت معدلات امتصاص الرصاص، في الجثث المدفونة في المقبرة.



كما أوضحوا أن الرصاص، يتم استنشاقه من الغلاف الجوي، ما يعني أن التلوث أصاب حتى أولئك الذين لم يشاركوا في إنتاج المعدن السام.

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تثير نتائج دراسات العلماء، جنبًا إلى جنب، مع الطلب المتزايد على المعادن السامة، مثل الرصاص، لمختلف التقنيات التكنولوجية، مخاوف صحية عامة واسعة النطاق.تاريخياً، شهد إنتاج الرصاص، مستويات عالية منذ 2500 عام، مع سك العملات المعدنية. وبلغت ذروتها، خلال الفترة الرومانية، قبل أن تنخفض ووتراجع، في العصور الوسطى.ثم ارتفع الإنتاج مرة أخرى، قبل 1000 عام، مدفوعًا بتعدين الفضة، في ألمانيا. ثم العالم الجديد، وأخيراً لتلبية متطلبات الثورة الصناعية. وتشير نتائج الدراسات السابقة، إلى أن معدلات إنتاج الرصاص، موثقة في المحفوظات البيئية، مثل رواسب البحيرات، والأنهار الجليدية.وتشمل النتائج، أن الأشخاص الأكثر عرضة، لخطر التسمم بالرصاص، هم الأكثر تعرضًا للمعادن السامة. بما في ذلك عمال المناجم، والعمال في مرافق إعادة التدوير.ويمكن العثور على الرصاص أيضًا في أشكال مختلفة من الأجهزة الإلكترونية، من البطاريات، إلى أحدث جيل من الألواح الشمسية. ومن ثم، فإن نفايات وتحلل هذه الأجهزة يمكن أن تطلق سميتها في الغلاف الجوي الذي يتنفسه الإنسان، وفي التربة، التي تزرع فيها المحاصيل الغذائية.وأوصت الدراسة بأن أي استخدام موسع للمعادن، يجب أن يسير جنبًا إلى جنب، مع ضوابط صارمة للنظافة الصناعية. وإعادة تدوير آمنة، بشكل مثالي للمعادن، مع الاعتبارات البيئية والسمية المتزايدة، في اختيار المعادن للاستخدام الصناعي.