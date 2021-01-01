

هل توجد زلازل على سطح القمر؟.. «ناسا» تحسم الجدل هل توجد زلازل على سطح القمر؟.. «ناسا» تحسم الجدل

على الرغم من عدم كون نظرية الصفائح التكتونية تحظى بقبول واسع حتى أوائل القرن العشرين باعتبارها العملية التي تسبب بالفعل في حدوث هزات على الأرض، وفقًا لجامعة جنوب كاليفورنيا. لكن العلماء ظلوا يتساءلون منذ عقود، هل توجد الصفائح التكتونية على كواكب أخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تتسبب في حدوث الزلازل والانفجارات البركانية والظواهر الأخرى على هذه الكواكب؟



في عام 1979، لاحظ العلماء ثورانًا بركانيًا على قمر «المشتري» Io، ووفقًا لوكالة ناسا، هناك نشاط زلزالي في أماكن أخرى من النظام الشمسي أيضًا. إذ تحدث الزلازل أيضًا على سطح المريخ.



هل تحدث زلازل على القمر؟

على الرغم من أن العلماء اعتقدوا ذات مرة أن النشاط الزلزالي قد توقف على القمر منذ ملايين السنين، يبدو أن الأدلة الحديثة تشير إلى أن قمرنا الطبيعي الوحيد لا يزال نشطًا زلزاليًا.

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رصد العلماء ذلك بسبب المعدات التي تركها برنامج «أبوللو» هناك. حيث اكتشفت بعض أجهزة قياس الزلازل التي تركتها بعثات «أبوللو» على القمر بضع عشرات من الزلازل على مدى عقود، تتراوح شدتها من 1.5 إلى 5.0 على مقياس ريختر.كان هذا مفاجأة للعلماء، فعلى الرغم من ظهور خطوط الصدع بوضوح على القمر، كانوا يعتقدون في البداية أن الزلازل توقفت عليه منذ مئات الملايين من السنين، وفقاً لـ grunge.علاوة على ذلك، اكتشفت معدات أبوللو قرقرة أخرى على سطح القمر، ربما بسبب الجاذبية الأرضية للقمر، بالإضافة إلى ضربات النيازك للقمر بتردد كبير بسبب عدم وجود غلاف جوي. كما التقطت معدات أبوللو الارتدادات الزلزالية من تلك التأثيرات أيضًا.