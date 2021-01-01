هل توجد زلازل على سطح القمر؟.. «ناسا» تحسم الجدل

على الرغم من عدم كون نظرية الصفائح التكتونية تحظى بقبول واسع حتى أوائل القرن العشرين باعتبارها العملية التي تسبب بالفعل في حدوث هزات على الأرض، وفقًا لجامعة جنوب كاليفورنيا. لكن العلماء ظلوا يتساءلون منذ عقود، هل توجد الصفائح التكتونية على كواكب أخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تتسبب في حدوث الزلازل والانفجارات البركانية والظواهر الأخرى على هذه الكواكب؟
في عام 1979، لاحظ العلماء ثورانًا بركانيًا على قمر «المشتري» Io، ووفقًا لوكالة ناسا، هناك نشاط زلزالي في أماكن أخرى من النظام الشمسي أيضًا. إذ تحدث الزلازل أيضًا على سطح المريخ.
هل تحدث زلازل على القمر؟
على الرغم من أن العلماء اعتقدوا ذات مرة أن النشاط الزلزالي قد توقف على القمر منذ ملايين السنين، يبدو أن الأدلة الحديثة تشير إلى أن قمرنا الطبيعي الوحيد لا يزال نشطًا زلزاليًا.
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