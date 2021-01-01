لم يعد الحلم الأوحد للفتاة هو الزواج فقط، ففى الوقت الحالى تبدأ الفتاة فى التخطيط لمستقبلها وهى فى مرحلة التعليم، وما أن تنتهى مراحل التعليم تبدأ فى البحث عن عمل يناسب شهادتها، لتبدأ أولى خطوات تحقيق أهدافها التى رسمتها لحياتها.
ومع دخول الفتيات إلى سوق العمل بشكل كبير، حتى أنهن دخلن فى بعض الوظائف التى كانت مخصصة للرجال فى الماضى، ونجحهن فيها بالفعل، يبدأن فى مواجهة الكثير من التحديات والصعوبات، وهو ما دفع إحدى الفتيات لتوجيه سؤال عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى النسائية، متسائلة: "امتى حسيتوا أنه الوقت المناسب لترك وظيفتكم الحالية؟"، وجاءت ردود الفتيات كالتالى:
أجابت "مريم" قائلة: "لما تحسى إن خلاص مفيش حاجة تانى قادرة تديها للمكان، والعكس صحيح لما تلاقى إن مفيش أى خبرة جديدة بتضاف لك، وإن أنتى بتشتغلى لمجرد الشغل، ومبقاش فى أى متعة ولا استفادة فى الموضوع".
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التعليقات على سألنا البنات: إمتى أخدتى قرار أنك تسيبى الشغل؟ لو مش بتكبرى فى المكان
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