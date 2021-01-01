

أغلى من طقم صينى.. شركة فرنسية تصنع طبق لأكل الكلاب بـ 20 ألف جنيه أغلى من طقم صينى.. شركة فرنسية تصنع طبق لأكل الكلاب بـ 20 ألف جنيه

يوجد فى السوق بعض منتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة من إكسسوارات وملابس وأطباق التى تصنعها بعض الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وأيضاً غير المتخصصين وأخرهم شركة "هيرميس"، الفرنسية المتخصصة فى تصنيع السلع الجلدية والإكسسوارات والمفروشات المنزلية والعطور والمجوهرات والساعات والملابس الجاهزة، والتى ابتكرت مؤخراً وعاء فاخر للكلاب مصنوع من خشب البلوط والفولاذ المقاوم للصدأ والذى يبلغ سعره، 960 جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.



ويبلغ سعر الوعاء بالجنيه المصرى 20,683.31 جنيه، ويعتبر الوعاء المستوحى من تصميم " Chaine d’Ancre "، وهو سوار متشابك ببعضه صممته الشركة الفرنسية، حيث صمم الوعاء من مقصورتين مختلفتين متصلتين بمغناطيس مركزي.



ويعتبر الوعاء الجديد، مناسب لتناول كلبان طعامهما، فى وقت واحد، أو لكلب واحد حيث يقسم طعامه بين وعاء للطعام وآخر للماء، كما لقت فكرة الوعاء الجديد الذى طرحته الشركة الفرنسية مؤخراً فى الأسواق، إعجاب مربى الكلاب، حتى أنه نفد من السوق، مما دفع "هيرميس" إلى التأكيد على أنها سوف تنتج نفس المنتج مرة أخرى أوعية وتطرحها بالأسواق عبر الإنترنت.



ويعتبر الوعاء الجديد هو أحدث إنتاج للعلامة التجارية التى إعتادت على تصنيع إكسسوارات الحيوانات الأليفة لكل من الكلاب والخيول، وتنوى الشركة عرض سروج مقاومة للماء وغطاء أذن مخفف للضوضاء للخيول.

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وأشارت صحيفة "مترو" إلى أن مواقع التسوق عبر الإنترنت، تشهد عرض العديد من المنتجات الخاصة بالحيوانات الأليفة منها منزل" Aldi "للحيوانات الأليفة، الذي يأتي مع شرفة، ومتاح بسعر 39.99 جنيهًا إسترلينيًا، أى 861.73 جنيه مصري، كما أطلق " Kennelstore "مؤخرًا مجموعة من البيوت للكلاب والتى تشبه فى تصميمها المنازل العادية ويبدأ أسعارها من 15000 جنيه إسترليني أى 323,322.90 جنيه مصري لكل بيت كلب.