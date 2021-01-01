

حديقه حيوانات في جنوب إفريقيا تضع الزوار في قفص لمشاهدة الأسود عن قرب حديقه حيوانات في جنوب إفريقيا تضع الزوار في قفص لمشاهدة الأسود عن قرب

ابتكرت حديقه حيوانات في جنوب أفريقيا طريقة جديدة لتقريب الأسود من زائريها ، بوضع الزائرين في قفص حديدي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويسمح ملاذ الأسود في جنوب إفريقيا ، للزوار بالوقوف داخل قفص بالقرب من الأسود الأفريقية المذهلة بطريقة آمنة وإنسانية.



شاركت المصورة مديرة الشركة غير الربحية ، سوزان سكوت ، 53 عامًا ، هذه الصور المذهلة التي تظهر عشاق الحيوانات المحظوظة وهم يلتقون بهذه الأسود المفترسة .



وقالت: "نحن نقدم هذه التجربة منذ ما يقرب من عامين، وسلامة كل من ضيوفنا والأسود هي الأولوية القصوى".



وتابعت:"تم التبرع بقفص التصوير الأصلي لنا من قبل مصور ألماني محترف يزورنا بانتظام ، والذي قمنا بتكييفه معنا لتصبح تجربة تصوير الأسود آمنه.



يقوم مهندس بفحص المكعب بانتظام للتأكد من قدرته على حمل الوزن بأمان في حالة قفز أسد فوقه.

و يوفر للأسود الإثراء في شكل تحفيز عقلي وجسدي - وهو أمر جيد لأي حيوان في الأسر، وفقا لسوزان سكوت.



وتواصل:" كملاذ غير هادف للربح يعتمد فقط على التبرعات، توفر لنا أسعار المكعب دخلاً صغيراً يساعدنا بشكل مباشر في إطعام وحماية الأسود في رعايتنا، نتوقع وصول 17 آخرين في وقت لاحق من هذا العام ، ونحن حاليًا في طور تنفيذ حديقة حيوان مغلقة في الشرق الأوسط".