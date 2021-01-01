كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس غدا الأربعاء الموافق 25 أغسطس.
حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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أما ليلاً فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
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التعليقات على توقعات الأرصاد لـ طقس غدا الأربعاء
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