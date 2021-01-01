

توقعات الأرصاد لـ طقس غدا الأربعاء توقعات الأرصاد لـ طقس غدا الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس غدا الأربعاء الموافق 25 أغسطس.





حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



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أما ليلاً فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



