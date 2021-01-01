انهيار شعبية بايدن.. انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي إلى 41%



انهيار شعبية بايدن انهيار شعبية بايدن



كشف استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية وجامعة سوفولك، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت إلى 41% بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.



أوضح الاستطلاع أن 55% من المشاركين في البحث يعارضون أداء بايدن، وقال 62 % إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بينما قال 26% إنهم يوافقون على طريقة و12% لم يحسموا قرارهم بعد.



وقال ما يقرب من 82 % من المشاركين أن قضية أفغانستان كانت إما مهمة جدا أو إلى حد ما بالنسبة لهم.

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وانخفضت نسبة تأييد بايدن إلى أقل من 50% في العديد من استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه.وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن أجلت أكثر من 70 ألف شخص من أفغانستان، لافتًا إلى بلاده تتجه لإنهاء هذه المهمة والانسحاب الكامل لقواته بحلول 31 أغسطس الجاري.وأضاف بايدن في كلمة له اليوم، أن ضمان الإجلاء في موعده المحدد يعتمد على تعاون حركة طالبان، موضحا أنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" خططا طارئة إذا لزم الأمر.وأشار بايدن إلى أن مواجهة الإرهاب لا تتطلب أن يكون القوات الأمريكية في أفغانستان بل أن تعزز التنسيق مع حلفائها في كل مكان.ولفت إلى أن حركة طالبان تعاونت مع الولايات المتحدة لكن الموقف صعبًا، مؤكدا أن هناك خططا للطوارئ في أفغانستان وهناك مخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار.