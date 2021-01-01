5 حيل لتنظيف منزلك بدون مواد كيميائية.. الخل والماء لتلميع الأرضيات



حيل لتنظيف منزلك حيل لتنظيف منزلك

نفترض أنها آمنة، لكن جميع منتجات التنظيف المنزلية تقريبًا تحتوي على مواد كيميائية تلوث الهواء الداخلي وتؤذي صحتنا، فالمنزل الحديث اليوم مليء بالمنظفات الخطرة المصممة لجعل الحياة المنزلية أسهل، وقد اعتدنا عليها كثيرًا بحيث لا يمكننا تخيل جلسة التنظيف الأسبوعية بدونها.



ولكن من أجل جعل منزلك أكثر أمانًا ، من المهم تقليل استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد خطرة، فى التقرير التالى يقدم موقع "برايت سايد" عدة نصائح مفيدة من شأنها أن تقلل تعرض عائلتك بأكملها للمواد الكيميائية، وفرى المال واشعرى بالتحسن عند التبديل من المنظفات التي تشتريها من المتجر إلى بدائل منزلية الصنع أكثر أمانًا، لكنها ليست أقل فاعلية:



إزالة بقع الصدأ في حمامك



يمكنك بسهولة تنظيف بقع الصدأ من بلاط السيراميك عن طريق وضع مزيج من الخل وصودا الخبز على المنطقة المصابة، و اتركي المحلول لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء وامسحي البلاط بقطعة قماش جافة.

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لمعان الأرضياتيعد تنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة بالماء والخل طريقة مثالية لمنحها لمعانًا جديدًا تمامًا، فقط قومى بإذابة ربع كوب من الخل في لتر واحد من الماء وسيكون منظف الأرضيات جاهزًا، إذا كانت الأرضية مبلطة، فاستخدم الماء المغلي لغسلها.كيفية تنظيف لوح التقطيعلتطهير وتنظيف لوح التقطيع ، افركيه بالكامل بالجانب المقطوع من نصف ليمونة، ورشي الملح الخشن، واتركيه لمدة 5-10 دقائق، ثم ، باستخدام النصف المتبقي من الليمون ، نظف السطح مرة أخرى و أخيرًا ، اشطفى لوح التقطيع بالماء الدافئ.التخلص من الأوساخ بالسجادلتنظيف السجادة ، انثري صودا الخبز ونشا الذرة على سطحها، اتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم نظفيها بالمكنسة الكهربائية، ستساعدك هذه الطريقة على إزالة الأوساخ والقضاء على الروائح الكريهة في منزلك.الفرن يبدو وكأنه جديد مرة أخرىاخلطي نصف كوب من الماء مع كوب واحد من صودا الخبز، و انشرى المعجون الناتج على الأسطح الداخلية للفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفى الأسطح جيدًا وجففى الزجاج برفق بقطعة قماش ناعمة ونظيفة، واملأى زجاجة بخاخة بالخل الأبيض، ورشيها بالتساوي على المناطق المتسخة فى الزجاج، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل أن تجف بقطعة قماش جافة ونظيفة.