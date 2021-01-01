كلمات وعبارات يجب حذفها عند كتابة الـ"c.v".. عشان تضمن قبولك في الشغل



كلمات وعبارات يجب حذفها عند كتابة الـ"c.v" كلمات وعبارات يجب حذفها عند كتابة الـ"c.v"

تعتبر السيرة الذاتية التي يقدمها الموظف عند التقدم لأى عمل جديد، بمثابة عنوان لشخصيته، حيث يعمل من خلالها على استعراض مواهبه وخبراته المهنية، ولكن قد يخطئ البعض في كتابة بعض العبارات والكلمات التي قد تجعل أرباب العمل يرفضونه، وقد أشارت صحيفة "مترو" إلى بعض الكلمات التي يجب عدم ذكرها عند كتابة السيرة الذاتية والتي نستعرضها في هذا التقرير.



كلمات وعبارات يجب حذفها عند كتابة الـ"c.v":



هل تبدأ كتابة السيرة الذاتية بـ "لمن يهمه الأمر"؟



يقول مارك سميث، المدير الإداري لإحدى وكالات التوظيف، إن هذه العبارة يجب حذفها من السيرة الذاتية، لإنها مقدمة لصاحب عمل محتمل، لذلك يجب على الموظف أن يميز نفسه عن منافسيه، لذلك عليه الإبتعاد عن الكلمات الطنانة والعبارات التي يراها مديرو التوظيف طوال الوقت.



- عبارة"إلى من يهمه الامر"



يجب على الموظف أن يعرف اسم رئيسه المحتمل، وإذا لم يستطيع معرفته، يفضل أن يبدأ خطابه بعبارة مثل "عزيزي مدير التوظيف"، حيث يبدو كلمة عزيزى أكثر إحترافاً، مع تجنب ذكر"سيدى أو سيدتى"، لأنها كلاسيكية .

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- لا تكتب "أعتقد"يوصى بعدم ذكر جملة "أعتقد أنني عامل مجتهد"، واستخدام جمل أقوى وأنشط مع تقديم أدلة عليها، حيث قالت إيما هارفي، مديرة إحدى وكالات التوظيف، إن عبارة " أعتقد أنني محاور قوي "، يمكن أن تعطي إنطباعًا بأن الموظف أو المحرر هو الشخص الوحيد الذي يعتقد ذلك"، ولهذا يفضل استبدالها بذكر الإنجازات التي استطاع الموظف أن يحققها مثل كتابة جملة "لقد قمت بإدارة فريق مكون من ستة أفراد"، أو" نجحت في تحقق إيرادات زيادة للشركة التي كنت أعمل بها".- لا تكتب"جدير بالثقة"تعتبر جملة "جدير بالثقة" من الجمل الكلاسيكية التي تدون في السير الذاتية، كما تعتبر أقل صفة تطلبها أي شركة في الموظف، لذلك يفضل استبدالها بذكر أمثلة قوية تدعم أن الموظف جدير بالثقة.- لا تتحدث عن "المرتب"يفضل حفظ المناقشات عن الراتب لمقابلة العمل للتفاوض مع المسئولين، لذلك ينصح بتجنب ذكره عند كتابة السيرة الذاتية.- لا تصف نفسك بالـ"رائع"يجب على الموظف أن يتجنب أن يصف نفسه بأن أدائه رائع في العمل، ويفضل أن يذكر إنجازاته حتى يستطيع أن يقنع المسئولين بالشركة بقدراته المهنية، وهم من يحددون مدى إتقانه لعمله.