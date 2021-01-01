كلمات وعبارات يجب حذفها عند كتابة الـ"c.v".. عشان تضمن قبولك في الشغل

تعتبر السيرة الذاتية التي يقدمها الموظف عند التقدم لأى عمل جديد، بمثابة عنوان لشخصيته، حيث يعمل من خلالها على استعراض مواهبه وخبراته المهنية، ولكن قد يخطئ البعض في كتابة بعض العبارات والكلمات التي قد تجعل أرباب العمل يرفضونه، وقد أشارت صحيفة "مترو" إلى بعض الكلمات التي يجب عدم ذكرها عند كتابة السيرة الذاتية والتي نستعرضها في هذا التقرير.
كلمات وعبارات يجب حذفها عند كتابة الـ"c.v":
هل تبدأ كتابة السيرة الذاتية بـ "لمن يهمه الأمر"؟
يقول مارك سميث، المدير الإداري لإحدى وكالات التوظيف، إن هذه العبارة يجب حذفها من السيرة الذاتية، لإنها مقدمة لصاحب عمل محتمل، لذلك يجب على الموظف أن يميز نفسه عن منافسيه، لذلك عليه الإبتعاد عن الكلمات الطنانة والعبارات التي يراها مديرو التوظيف طوال الوقت.
- عبارة"إلى من يهمه الامر"
يجب على الموظف أن يعرف اسم رئيسه المحتمل، وإذا لم يستطيع معرفته، يفضل أن يبدأ خطابه بعبارة مثل "عزيزي مدير التوظيف"، حيث يبدو كلمة عزيزى أكثر إحترافاً، مع تجنب ذكر"سيدى أو سيدتى"، لأنها كلاسيكية .
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