هل تستعدين لدخول الجامعة؟ بالتأكيد كل فتاة مقبلة على مرحلة الجامعة تبدأ فى التعرف على أدوات المكياج والطريقة الأمثل لوضع كل مستحضر على حدة، ويعد المكياج أداة رائعة للمساعدة في إبراز الملامح وإعطاء جمالك الطبيعي لمسة جاذبية، وفى التقرير التالى يوضح موقع "mom junction"، بعض النصائح التي ستساعدك في إبقاء بشرتك شابة ونضرة، دون أن يبدو مكياجًا صارخًا:
1. العناية بالبشرة قبل المكياج:
قد لا تشعرين أن العناية بالبشرة والمكياج يمكن أن يكونا مرتبطين ببعضهما البعض، فالبشرة في البداية تكون حساسة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تضعين فيها مكياج قاسي، لذلك احرصى على تنظيف وجهك باستخدام منظف لطيف.
والخطوة التالية هي استخدام التونر الذي يساعد على غلق المسام وتحضير البشرة، وتتمثل الخطوة الأخيرة في ترطيب البشرة باستخدام مرطب جيد ليس ثقيلًا جدًا ولكنه يرطب.
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التعليقات على اتعلمى حيل مكياج للوك بسيط ومميز .. كريم الأساس مش مهم
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