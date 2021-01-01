اتعلمى حيل مكياج للوك بسيط ومميز .. كريم الأساس مش مهم



مكياج للوك بسيط ومميز مكياج للوك بسيط ومميز

هل تستعدين لدخول الجامعة؟ بالتأكيد كل فتاة مقبلة على مرحلة الجامعة تبدأ فى التعرف على أدوات المكياج والطريقة الأمثل لوضع كل مستحضر على حدة، ويعد المكياج أداة رائعة للمساعدة في إبراز الملامح وإعطاء جمالك الطبيعي لمسة جاذبية، وفى التقرير التالى يوضح موقع "mom junction"، بعض النصائح التي ستساعدك في إبقاء بشرتك شابة ونضرة، دون أن يبدو مكياجًا صارخًا:



1. العناية بالبشرة قبل المكياج:

قد لا تشعرين أن العناية بالبشرة والمكياج يمكن أن يكونا مرتبطين ببعضهما البعض، فالبشرة في البداية تكون حساسة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تضعين فيها مكياج قاسي، لذلك احرصى على تنظيف وجهك باستخدام منظف لطيف.



والخطوة التالية هي استخدام التونر الذي يساعد على غلق المسام وتحضير البشرة، وتتمثل الخطوة الأخيرة في ترطيب البشرة باستخدام مرطب جيد ليس ثقيلًا جدًا ولكنه يرطب.

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2. الأقل هو الأكثر:عندما يتعلق الأمر بمكياج الفتيات الصغيرات، فالقليل دائمًا ما يكون أفضل، فهذه إحدى نصائح المكياج الأساسية للمراهقين، لا يتعين عليك استخدام كريم الأساس، ما لم يكن لديك مناطق معينة تحتاجين إلى إخفاءها، وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون الكونسيلر مفيدًا أيضًا.حيث يمكن أن يجعل استخدام كريم الأساس مكياجك يبدو ثقيلًا جدًا، مما يعطيكى مظهر غير طبيعى، ويمكن استخدام كريم الأساس أحيانًا عندما تكون مناسبة خاصة جدًا.3. اختيار الظلال الصحيحة:تلعب أنماط المكياج دورًا كبيرًا في المظهر العام، ويمكن للظلال المستخدمة أن تفسد المظهر أو تفسده، لذلك يجب الحرص على اختيار الألوان المناسبة.تتوفر كريمات الأساس والكونسيلر والمرطبات الملونة في مجموعة من الظلال لتتناسب مع درجات ألوان البشرة المختلفة، ومن المهم أن تجدين أقرب لون بشرة لك.يمكنك تجربة ظل جديد من كريم الأساس أو خافي العيوب أو مرطب ملون من خلال وضعه حول خط الفك، فلن تؤدي تجربتهم على ظهر اليد إلى تطابق حقيقي.