طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو.. فوائده وأهميته الغذائية

عمل الآيس كريم بالكاكاو
طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو، هناك طريقة سهلة لإعداده فى المنزل وإسعاد اطفالك واسرتك لذلك نقدم لك طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو لأطفالك ونلقي الضوء على أهم الفوائد.
طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو
طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو بشكل سهل وسريع ومرطب جيد لفصل الصيف ،كما أن الآيس كريم له فوائد عديدة وكبيرة.
مقادير آيس كريم بالكاكاو
نصف كوب سكر
1 كوب حليب
نصف ملعقة صغيرة ملح
2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى
3 صفار بيض مخفوق قليلاً
2 كوب شوكولاته نصف حلوة ، مفرومة
2 كوب كريمة ثقيلة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير آيس كريم بالكاكاو
1. يُمزج السكر والحليب والملح ومسحوق الكاكاو في قدر على نار متوسطة مع التحريك باستمرار يترك على نار خفيفة ضعي صفار البيض في وعاء صغير قلّبي تدريجيًا حوالي نصف كوب من السائل الساخن ونعود إلى القدر سخنيها حتى تتكاثف، لكن لا تغلي نرفع عن النار ونقلب الشوكولاتة المقطعة حتى تذوب الشوكولاتة تصب في وعاء مبرد، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد مع التحريك من حين لآخر.
2.عندما يبرد خليط الشوكولاتة تمامًا، أضيفي الكريمة والفانيليا تصب في آلة صنع الآيس كريم، وتجميد.
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