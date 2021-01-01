طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو.. فوائده وأهميته الغذائية



عمل الآيس كريم بالكاكاو عمل الآيس كريم بالكاكاو

طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو، هناك طريقة سهلة لإعداده فى المنزل وإسعاد اطفالك واسرتك لذلك نقدم لك طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو لأطفالك ونلقي الضوء على أهم الفوائد.







طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو

طريقة عمل الآيس كريم بالكاكاو بشكل سهل وسريع ومرطب جيد لفصل الصيف ،كما أن الآيس كريم له فوائد عديدة وكبيرة.

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مقادير آيس كريم بالكاكاونصف كوب سكر1 كوب حليبنصف ملعقة صغيرة ملح2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى3 صفار بيض مخفوق قليلاً2 كوب شوكولاته نصف حلوة ، مفرومة2 كوب كريمة ثقيلة1 ملعقة صغيرة فانيلياطريقة تحضير آيس كريم بالكاكاو1. يُمزج السكر والحليب والملح ومسحوق الكاكاو في قدر على نار متوسطة مع التحريك باستمرار يترك على نار خفيفة ضعي صفار البيض في وعاء صغير قلّبي تدريجيًا حوالي نصف كوب من السائل الساخن ونعود إلى القدر سخنيها حتى تتكاثف، لكن لا تغلي نرفع عن النار ونقلب الشوكولاتة المقطعة حتى تذوب الشوكولاتة تصب في وعاء مبرد، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد مع التحريك من حين لآخر.2.عندما يبرد خليط الشوكولاتة تمامًا، أضيفي الكريمة والفانيليا تصب في آلة صنع الآيس كريم، وتجميد.