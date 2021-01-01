طريقة عمل مكرونة بالجبنة الموتزاريلا والبصل



مكرونة بالجبنة الموتزاريلا مكرونة بالجبنة الموتزاريلا



يرغب عدد كبير من النساء في تعلم طريقة عمل مكرونة بالجبنة المتزاريلا في المنزل بمذاق لذيذ ومميز حيث تعد من أكثر الوصفات التي يحبها جميع الأطفال والكبار.



نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة المتزاريلا والبصل في الفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مكرونة بالجبنة المتزاريلا والبصل

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مكرونة قلم مسلوقةبصل جوانحجبنة موتزاريلاجبنة روميسمنةالبشاميل3 كوب لبن2 ملعقة كبيرة دقيقملعقة كبيرة سمنةملحفلفل أسودطريقة عمل مكرونة بالجبنة المتزاريلا بالبصل* شوحي البصل في السمنة على النار ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود ويقلب كل الخليط جيدا.* شوحي الدقيق في السمنة على النار وضيفي اللبن ويقلب كل الخليط وتدهن صينية بايركس بالسمنة وترش بالبقسماط* ضعي جزء من خليط البشاميل في قاع البايركس ثم ضعي المكرونة والجبنة الرومي ثم البصل ثم البشاميل وضعي على الوجه الجبنة الموتزاريلا والرومي* توضع في الفرن حتى تمام النضج واحمرار الوجه وتقدم صينية الـ مكرونة بالجبنة المتزاريلا والبصل لكل العائلة.