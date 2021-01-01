ترأس وزيرا دفاع روسيا ومصر، سيرغي شويغو، وأحمد زكي، الاجتماع السابع للجنة التعاون العسكري التقني بين مصر وروسيا، حيث تمت مناقشة التعاون العسكري بين البلدين.
ورحب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بالوفد المصري، مؤكدا أن موسكو تقدر تطلعات القيادة المصرية لتطوير العلاقات الشاملة مع روسيا، موضحا أن مصر شريك موثوق لموسكو في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد وزير الدفاع الروسي أن البلدين أظهرا تشابها في وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتطرف.
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التعليقات على وزيرا دفاع روسيا ومصر يتفقان على أوجه التعاون العسكري بين البلدين
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