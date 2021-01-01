

مهن تختفي في المستقبل القريب...منها الأطباء والصحفيون مهن تختفي في المستقبل القريب...منها الأطباء والصحفيون

سوف تختفي بعض المهن في المستقبل القريب بسبب تطوير الذكاء الاصطناعي.



يتحدث موقع "بوستوبي أونلاين" عن المهن التي، من المرجح أن تختفي من سوق العمل في المستقبل.



المحاسب

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