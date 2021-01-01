بدأت شركة "فيسبوك" اختبار ميزة جديدة سبقتها إليها العديد من تطبيقات التواصل، وهي "فيسبوك ريلز" Facebook Reels.
وذكرت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، أنها ستجلب "فيسبوك ريلز" Facebook Reels إلى خلاصة الأخبار والمجموعات.
وبهذه الخطوة، ستجلب شركة ”فيسبوك“ مقاطع فيديو قصيرة، تشبه تلك التي يقدمها تطبيق "TikTok" الصيني لمستخدميه، إلى النظام الأساسي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيسبوك تنافس TikTok بهذه الميزة الجديدة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق