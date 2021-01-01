فيسبوك تنافس TikTok بهذه الميزة الجديدة

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فيسبوك تنافس TikTok بهذه الميزة الجديدة

بدأت شركة "فيسبوك" اختبار ميزة جديدة سبقتها إليها العديد من تطبيقات التواصل، وهي "فيسبوك ريلز" Facebook Reels.

وذكرت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، أنها ستجلب "فيسبوك ريلز" Facebook Reels إلى خلاصة الأخبار والمجموعات.

وبهذه الخطوة، ستجلب شركة ”فيسبوك“ مقاطع فيديو قصيرة، تشبه تلك التي يقدمها تطبيق "TikTok" الصيني لمستخدميه، إلى النظام الأساسي.

وتسعى إلى منح المستخدمين القدرة على إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته مباشرة داخل خلاصة الأخبار أو داخل المجموعات.

ومن المقرر أن تظهر مقاطع الفيديو القصيرة لبعض المستخدمين في موجز الأخبار وداخل المجموعات، حيث يمكن للأشخاص مشاهدتها معًا.

المصدر: السلطة

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