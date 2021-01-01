

"روس كوسموس" تخطط لإرسال سائحين فضائيين إضافيين إلى الفضاء "روس كوسموس" تخطط لإرسال سائحين فضائيين إضافيين إلى الفضاء

أعلن سيرغي سافيليف، نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة قد ترسل سائحين فضائيين إضافيين إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2023.



ويشير سافيليف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه يجري الاعداد لتوقيع اتفاقية بشأن إرسال سائحين إضافيين على متن مركبة "سويوز" الروسية عام 2023.



ويقول، "لدينا زبائن وأعتقد أننا سنكشف أسماءهم في الخريف".

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ويضيف، سوف يتم تقديمهم خلال انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في الإمارات العربية المتحدة بشهر أكتوبر المقبل.ويقول، "نستعد حاليا لتوقيع الوثائق اللازمة معهم".ويذكر، أن مركبات "سويوز" الروسية، ستحمل نهاية عام 2021 و كذلك في عام 2023 السياح إلى المحطة الفضائية الدولية، الذين وقعوا اتفاقية مع شركة Space Adventures الأمريكية.ولكن المرشحين الجدد يجرون مفاوضات مباشرة مع مؤسسة "روس كوسموس"، دون أن يذكر إلى أي دولة ينتمون، مؤكدا على أنهم ليسوا من روسيا. مشيرا إلى أن " أصحاب الملايين الروس لم ينضجوا بعد".