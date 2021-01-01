التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة لمجرة حلزونية "لامعة كالجوهرة"، تبعد 68 مليون سنة ضوئية عن الأرض.
ونشرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة المجرة، وقالت ناسا في بيان أصدرته يوم الجمعة 20 أغسطس، إنها تظهر مجرة NGC 1385 في كوكبة الكور (Fornax).
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الصورة التقطت بواسطة كاميرا هابل ذات المجال الواسع 3 (Wide Field Camera 3)، والتي يشار إليها غالبا باسم "العمود الفقري" للتلسكوب الفضائي نظرًا لموثوقيتها وتعدد استخداماتها. وأضافت أن الكاميرا تم تركيبها في عام 2019 خلال آخر زيارة قام بها رواد الفضاء لتلسكوب هابل.
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التعليقات على هابل يلتقط مجرة حلزونية "مضيئة كجوهرة" على بعد 68 مليون سنة ضوئية منا
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