

هابل يلتقط مجرة حلزونية "مضيئة كجوهرة" على بعد 68 مليون سنة ضوئية منا هابل يلتقط مجرة حلزونية "مضيئة كجوهرة" على بعد 68 مليون سنة ضوئية منا

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة لمجرة حلزونية "لامعة كالجوهرة"، تبعد 68 مليون سنة ضوئية عن الأرض.



ونشرت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية صورة المجرة، وقالت ناسا في بيان أصدرته يوم الجمعة 20 أغسطس، إنها تظهر مجرة NGC 1385 ​​في كوكبة الكور (Fornax).



وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الصورة التقطت بواسطة كاميرا هابل ذات المجال الواسع 3 (Wide Field Camera 3)، والتي يشار إليها غالبا باسم "العمود الفقري" للتلسكوب الفضائي نظرًا لموثوقيتها وتعدد استخداماتها. وأضافت أن الكاميرا تم تركيبها في عام 2019 خلال آخر زيارة قام بها رواد الفضاء لتلسكوب هابل.

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وأوضحت وكالة ناسا أن اسم الكور (Fornax) ليس من "حيوان أو إله قديم"، ولكنه مشتق من الكلمة اللاتينية التي تعني "الفرن".وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية في النص المصاحب للصورة إلى أن "الكوكبة سميت Fornax من قبل نيكولا لويس دي لاكيل، عالم الفلك الفرنسي المولود عام 1713".وأضافت الوكالة: "سمى لاكاي 14 من الأبراج الـ 88 التي ما زلنا نعترف بها حتى اليوم.وكانت الصورة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الصور الجميلة التي التقطتها الكاميرات على متن تلسكوب هابل الفضائي خلال ثلاثة عقود من رصد الكون.