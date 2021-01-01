

سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge 2021 سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge 2021

استكمالا لسلسلة Edge الرائعة من موتورولا، تم الإعلان حاليا عن الهاتف Motorola Edge 2021 بمعالج قوي من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتصميم مقاوم للماء وشاشة بمعدل تحديث 144 هرتز بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وذاكرة تخزين كبيرة تكفي لتنزيل جميع التطبيقات والألعاب التي يحتاجها المستخدم، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Motorola Edge 2021.



المواصفات الكاملة للهاتف

هاتف موتورولا الجديد يأتي مع شاشة LCD بحجم 6.7 بوصة وبدقة 2460×1080 بكسل كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وهذا الهاتف يضم كذلك معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام.



يحتوي الهاتف Motorola Edge 2021 على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويحتوي أيضا على 3 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فالهاتف Motorola Edge 2021 يتميز بتصميم مقاوم للماء ودعم مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب مع دعم مكبر الصوت وخاصية NFC.سعر الهاتف Motorola Edge 2021السعر الرسمي للهاتف Motorola Edge 2021 يبلغ حوالي 700 دولار أمريكي ولكن يمكنك الحصول عليه بسعر يبلغ 500 دولار لفترة محدودة بعد الإطلاق الذي تم تحديده يوم 2 سبتمبر.