

السيارات الأوروبية تتصدر مبيعات السيارات خلال يوليو الماضى السيارات الأوروبية تتصدر مبيعات السيارات خلال يوليو الماضى

تصدرت السيارات الأوروبية قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الملاكي خلال يوليو الماضى، حيث بلغ عددها 15 علامة و تم ترخيص 6364 سيارة حيث استحوذت على 32% من حجم عدد السيارات المرخصة ،وجاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن المجموعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.







وتأتى فى المرتبة الثانية السيارات الصينية وعددها 8 علامات حيث تم ترخيص 5257 سيارة وقد استحوذت على 27% من حجم عدد السيارات وفى المرتبة الثالثة السيارات اليابانية وعددها 6 علامات بترخيص 4476 سيارة وقد استحوذت على 23% من حجم عدد السيارات.

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وصعدت في المرتبة الرابعة السيارات الكورية وعددها 3 ماركات 3352 سيارة وقد استحوذت على 17% من حجم عدد السيارات وفى المرتبة الخامسة السيارات الأمريكية وعددها 3 علامات 245 سيارة وقد استحوذت على 1% من حجم عدد السيارات.وكشف التقرير الشامل مجمعة التأمين الإجباري في وقت سابق عن ترخيص 20 ألف و83 سيارة من بينها 122 سيارة من طراز 2019 و 180 سيارة من طراز 2020 و15 ألف 581 سيارة من طراز 2021 و 4210 سيارة من طراز 2022.جدير بالذكر أن شهر يوليو قد شهد تأمينا إجباريا 20083 سيارة من بينها 112 سيارة من طراز 2019 و 180 سيارة من طراز 2020 و 15581 سيارة من طراز 2021 و 4210 سيارة من طراز 2022 وهذه السيارات تم ترخيصها.