تصدرت السيارات الأوروبية قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الملاكي خلال يوليو الماضى، حيث بلغ عددها 15 علامة و تم ترخيص 6364 سيارة حيث استحوذت على 32% من حجم عدد السيارات المرخصة ،وجاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن المجموعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.
وتأتى فى المرتبة الثانية السيارات الصينية وعددها 8 علامات حيث تم ترخيص 5257 سيارة وقد استحوذت على 27% من حجم عدد السيارات وفى المرتبة الثالثة السيارات اليابانية وعددها 6 علامات بترخيص 4476 سيارة وقد استحوذت على 23% من حجم عدد السيارات.
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التعليقات على السيارات الأوروبية تتصدر مبيعات السيارات خلال يوليو الماضى
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