لاند روفر تكشف الستار عن موديل Velar الجديد كلياً

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لاند روفر تكشف الستار عن موديل Velar الجديد كلياً

كشفت شركة لاند روفر الستار عن الطراز الجديد من سيارتها Velar، مع انضمام إصدارين خاصين من السيارة ضمن الموديلات.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن الإصدار Velar Auric سيكون متاحا قريبا بأعداد محدودة حيث يظهر اللون الذهبي على شبكة المبرد أو شرائط الزينة الجانبية للسيارة.

وتعتمد تجهيزات الإصدار Auric Edition على طراز Velar R-Dynamic S، والمتوفر لها ألوان طلاء مخصصة وحصرية مثل الأبيض Ostuni Pearl والأسود Santorini والرمادي Charente.

وتأتي السيارة بجنوط من 20 إلى 22 بوصة، كما يمكن تجهيزها بجميع أنظمة الدفع المتوفرة لطراز Velar، ويتسع برنامج طلاء السيارة أيضا بألوان يتم اختيارها حسب المتطلبات الفردية والرغبات الشخصية.

وتتمتع السيارة بنظام تهوية فائق مع فلترة للملوثات ومستشعر لثاني أكسيد الكربون، ووظيفة التنظيف باستخدام التأين، وتزخر السيارة أيضا بنظام التحديثات عبر الهواء ونظامي دمج الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 59 ألف و315 يورو ما يعادل مليون و90 ألف جنيه

المصدر: Egypt automotive

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