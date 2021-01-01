كشفت شركة لاند روفر الستار عن الطراز الجديد من سيارتها Velar، مع انضمام إصدارين خاصين من السيارة ضمن الموديلات.
وأشارت الشركة البريطانية إلى أن الإصدار Velar Auric سيكون متاحا قريبا بأعداد محدودة حيث يظهر اللون الذهبي على شبكة المبرد أو شرائط الزينة الجانبية للسيارة.
وتعتمد تجهيزات الإصدار Auric Edition على طراز Velar R-Dynamic S، والمتوفر لها ألوان طلاء مخصصة وحصرية مثل الأبيض Ostuni Pearl والأسود Santorini والرمادي Charente.
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التعليقات على لاند روفر تكشف الستار عن موديل Velar الجديد كلياً
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