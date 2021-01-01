المربع نت – كشفت شركة جريت وول الصينية عن مجموعة صور رسمية لخارجية سيارة الاس يو في الكبيرة القادمة والتي يُطلق عليها اسم تانك 600، تمهيداً لطرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، وستكون أعلى تانك 300 وأسفل تانك 700 في تشكيلة الشركة.
تتميز السيارة الجديدة بأبعاد أكبر بقليل من تويوتا لاندكروزر، وبشكل أكثر تحديداً، فإن المستندات المسربة تشير إلى أن طولها سيبلغ 5,070 مم، وعرضها 1,934 مم، وارتفاعها 1,905 مم، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2,850 مم.
هذه القياسات تجعلها أكبر من هافال H9 والتي تصنعها أيضاً شركة جريت وول، لكن تانك 600 ستكون أكثر فخامة ورحابة كما هو ظاهر من الشبك الكرومي الضخم ومصابيح ليد الأمامية الكاملة.
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التعليقات على جريت وول موتورز تكشف رسمياً عن سيارة تانك 600 بحجم لاندكروزر
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