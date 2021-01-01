تعرف على أسباب ظهور نتعة القير الأوتوماتيكي

المربع نت – يعتبر القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الميكانيكية الرئيسية في السيارة، وذلك لمسؤليته الكبيرة في عملية السير وتغيير السرعات أثناء القيادة على الطرق.
لكن مع مرور الوقت قد يتعرض هذا الجزء الهام للمشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي ظهور نتعة القير (الإحساس بخبطة أو دقة قوية جداً من الخلف أثناء تغيير السرعات)، ويجب معالجة هذه المشكلة سريعاً قبل تفاقمها، واليوم نستعرض لكم أسباب ظهور نتعة القير، وهي كما يلي.
– انتهاء صلاحية زيت القير أو إمتلائه بالشوائب والرواسب، وهو ما يفقده لزوجته وقدرته على أداء وظائفه.
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