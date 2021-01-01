تعرف على أسباب ظهور نتعة القير الأوتوماتيكي

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تعرف على أسباب ظهور نتعة القير الأوتوماتيكي

المربع نت – يعتبر القير الأوتوماتيكي من أبرز الأجزاء الميكانيكية الرئيسية في السيارة، وذلك لمسؤليته الكبيرة في عملية السير وتغيير السرعات أثناء القيادة على الطرق.

لكن مع مرور الوقت قد يتعرض هذا الجزء الهام للمشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هي ظهور نتعة القير (الإحساس بخبطة أو دقة قوية جداً من الخلف أثناء تغيير السرعات)، ويجب معالجة هذه المشكلة سريعاً قبل تفاقمها، واليوم نستعرض لكم أسباب ظهور نتعة القير، وهي كما يلي.

– انتهاء صلاحية زيت القير أو إمتلائه بالشوائب والرواسب، وهو ما يفقده لزوجته وقدرته على أداء وظائفه.

– انخفاض مستوى الزيت عن النسبة المُوصى به من قبل الشركة المُصنعة.

– كذلك إذا تدفق زيت القير بكميات أكبر من الموصى بها إلى التروس أثناء عملها قد تظهر تلك المشكلة.

– في حال انسداد أو تلف فلتر زيت القير نتيجة زيادة الشوائب والرواسب.

– إذا تعرض محول عزم الدوران في السيارة للأعطال.
– إذا تعرضت برمجة تغيير السرعات في علبة التروس بحاسوب السيارة للخلل.

المصدر: المربع نت

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