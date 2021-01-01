

بتقنيات جبارة.. هواتف iPhone 14 عالم جديد من الآيفون بتقنيات جبارة.. هواتف iPhone 14 عالم جديد من الآيفون

تفصلنا أسابيع قليلة عن موعد إطلاق هواتف آيفون الرئيسية لهذا العام iPhone 13 ، والتي من المتوقع بشكل كبير أن تأتي في منتصف شهر سبتمبر، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن التسريبات عن هواتف آيفون للعام القادم iPhone 14 لا تنقطع.



بحسب موقع Tom's Guide فإن هواتف iPhone 14 ستستغني عن النوتش تماما، مما يسمح بالاستمتاع بشاشة Retina غير متقطعة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دمج الكاميرا السيلفى أسفل الشاشة، مع وضع مستشعرات Face ID أسفل الشاشة.



وستعمل هواتف iPhone 14 بمعالج من نوع A16 تم تصنيعه بواسطة شركة TSMC ، حيث سيكون المعالج أسرع بنسبة 50 % من هواتف iPhone 13 ، وأكثر كفاءة وتوفيرا للطاقة.

قد يعجبك أيضا...

وفقا لموقع Macrumors فإن طرز iPhone 14 Pro ستحتوي على غلاف من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما سيتم تصنيع شاشات الهواتف بتقنية LTPO OLED من تصنيع شركة LG.وستأتي كاميرا هواتف iPhone 14 القادمة بمستشعرات الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.وستحتوى هواتف iPhone 14 على ميزة نوعية في الكاميرا ستعمل على تصوير صور على مسافات طويلة بتفاصيل دقيقة للغاية وبنسبة وضوح عالية، كما ستأتي بمستشعرات الصورة البصرية OIS التي تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائي المتكامل AF.وستشهد هواتف iPhone 14 تغييرات كبيرة قادمة في الكاميرا حيث تفكر آبل في مستشعر 48 ميجابكسل للكاميرا العريضة القياسية، والتي ستجمع بين مجموعة إضاءة البكسل في شبكة 2 × 2 عندما تكون منخفضة حالة الإضاءة إنتاج صورة بدقة 12 ميجابكسل، وستكون الكاميرا قادرة على تصوير فيديو بدقة 8K ، تحديدا في طرز Pro.كما ستأتي الكاميرا بمستشعر عبارة عن كاميرا تليفوتوجرافية جديدة من منظار بيريسكوب ، والتي من شأنها أن تسمح بتقريب بصري يصل إلى x10 .