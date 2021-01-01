تستعد شركة فيفو لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X70 خلال الأسابيع القادمة وستأتي الهواتف بتقنيات كبيرة للغاية في الكاميرا، كما ستكون الهواتف أول هواتف تحزم معالج من نوع Yueying" ISP وهي معالجات من تصنيع الشركة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن كاميرا هواتف Vivo X70 ستأتي بمستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1/1.3، مع كاميرا ثانية مع مستشعر IMX598 من تصنيع سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة 1/2 ، مع كاميرا بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى منظار بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1/4.4 .
وستحتوى هواتف فيفو القادمة Vivo X70 على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط ، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C .
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التعليقات على تسريبات تكشف إمكانات خارقة لكاميرات هواتف Vivo X70 من فيفو
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