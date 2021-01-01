

تسريبات تكشف إمكانات خارقة لكاميرات هواتف Vivo X70 من فيفو تسريبات تكشف إمكانات خارقة لكاميرات هواتف Vivo X70 من فيفو

تستعد شركة فيفو لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X70 خلال الأسابيع القادمة وستأتي الهواتف بتقنيات كبيرة للغاية في الكاميرا، كما ستكون الهواتف أول هواتف تحزم معالج من نوع Yueying" ISP وهي معالجات من تصنيع الشركة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن كاميرا هواتف Vivo X70 ستأتي بمستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1/1.3، مع كاميرا ثانية مع مستشعر IMX598 من تصنيع سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة 1/2 ، مع كاميرا بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى منظار بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1/4.4 .



وستحتوى هواتف فيفو القادمة Vivo X70 على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط ، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C .

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وسيتم تشغيل هواتف Vivo X70 بأكثر من معالج حيث تشير التسريبات إلى معالج هاتف Vivo X70 سيكون من معالج Yueying ISP وهي معالجات من تصنيع الشركة، أما هواتف Vivo X70 Pro و Vivo X70 Pro+ ، فستعمل بمعالج من نوع Dimensity 1200 SoC من شركة ميديا تيك.ومن المتوقع أن يبدأ سعر هواتف Vivo X70 بحوالي 615 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصرى.