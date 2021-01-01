يعتبر العام الحالي لشركة هواوي الصينية من أصعب الأعوام التي مرت بها الشركة على الإطلاق فقد العام الحالي هو الأكثر خسارة لها كما تأخر فيه إطلاق عدد من الهواتف المهمة، إلا أن شركة هواوى استطاعت أن تطلق ساعة ذكية بميزات طبية فاقت التوقعات.
وبحسب موقع Gizmochina فإن ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro تتمتع بميزات طبية إلى جانب الميزات الرياضية بسعر متوسط للمستخدمين، حيث تقوم بتتبع ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2 مما يساعد المستخدمين المصابين بفيروس كورونا من مراقبة نسبة الأوكسجين بشكل دوري.
ولاتقتصر الميزات الطبية في ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro لهذا الحد وإنما تحتوي على مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد على مدار الساعة، مع تتبع عوامل الإجهاد والنوم واكتشاف المشكلات الصحية.
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التعليقات على عملاقة الساعات الذكية من هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro.. سعر ومواصفات
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