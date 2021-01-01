

تسريبات تكشف مواصفات أول تابلت من ريلمي Realme pad بمواصفات جبارة تسريبات تكشف مواصفات أول تابلت من ريلمي Realme pad بمواصفات جبارة

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسمياً الأسبوع الماضي عن أول جهاز تابلت لها والذي سيحمل اسم Realme Pad، فى حدث ريلمي الذي أعلنت فيه إطلاق لاب توب RealmeBook، وسلسلة هواتف GT Master، فيما كشفت التسريبات اليوم عن المواصفات المهمة حول الجهاز الذي من المتوقع أن ينافس تابلت شاومي الجديد Mi Pad 5.



وقد كشفت أحدث التسريبات، أن تابلت ريلمي القادم Realme Pad، سيتميز بشاشة من نوع AMOLED، قياس 10.4 بوصة، والتى تأتى بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، حيث ستكون أفضل من شاشة تابلت شاومي Mi Pad، التى تأتى من نوع LCD، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وفقاً لموقع "Notebookcheck" التقني.



وسيحتوي تابلت ريلمي المرتقب Realme Pad على أربع مكبرات صوتية مميزة، مماثله لمكبرات الصوت التى حصل عليها النسخة العادية من تابلت شاومي Mi Pad 5، كما سيحتوى على كاميرا خلفية، وسيأتى بأبعاد 256 ملليمتر "طول" x 156 ملليمتر "عرض" x 6.8 ملليمتر "سمك".

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بطارية وأداء تابلت Realme Padومن المتوقع أن بعمل تابلت Realme Pad، بمعالج Snapdragon 768G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما سيحزم بطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير في الساعة، مع تصميم رائع للجهاز والسعر المنافس، حيث من المتوقع وبالنظر للمواصفات المسربه، فإن تابلت ريلمي القادم سيكلف 230 دولار "أي ما يعادل 3 آلاف و 300 جنية مصري".وأفادت التسريبات الأخيرة أن شركة ريلمي تستعد للكشف الرسمي عن تابلت Realme Pad، الشهر المقبل، جنباً إلى جنب عدد كبير من الأجهزة الذكية، مثل هاتف Realme Master Explorer Edition، وساعة ذكية، وشاشة تلفزيون، وجهاز تنقية الهواء، بالإضافة إلى روبوت كبير.