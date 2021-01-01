أعلنت شركة ريلمي الصينية رسمياً الأسبوع الماضي عن أول جهاز تابلت لها والذي سيحمل اسم Realme Pad، فى حدث ريلمي الذي أعلنت فيه إطلاق لاب توب RealmeBook، وسلسلة هواتف GT Master، فيما كشفت التسريبات اليوم عن المواصفات المهمة حول الجهاز الذي من المتوقع أن ينافس تابلت شاومي الجديد Mi Pad 5.
وقد كشفت أحدث التسريبات، أن تابلت ريلمي القادم Realme Pad، سيتميز بشاشة من نوع AMOLED، قياس 10.4 بوصة، والتى تأتى بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، حيث ستكون أفضل من شاشة تابلت شاومي Mi Pad، التى تأتى من نوع LCD، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وفقاً لموقع "Notebookcheck" التقني.
وسيحتوي تابلت ريلمي المرتقب Realme Pad على أربع مكبرات صوتية مميزة، مماثله لمكبرات الصوت التى حصل عليها النسخة العادية من تابلت شاومي Mi Pad 5، كما سيحتوى على كاميرا خلفية، وسيأتى بأبعاد 256 ملليمتر "طول" x 156 ملليمتر "عرض" x 6.8 ملليمتر "سمك".
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التعليقات على تسريبات تكشف مواصفات أول تابلت من ريلمي Realme pad بمواصفات جبارة
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