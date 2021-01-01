من المعروف أن شركة فيسبوك تقوم بتتبع دائم للمستخدمين حول العالم، لكن ربما لا يعلم الكثيرون أن فيسبوك تستطيع تحديد موقعك، بحيث تساعد التطبيق من إرسال الإعلانات الخاصة بموقعك والقريبة منك طوال الوقت، كما يمكن لـ فيسبوك تتبع موقعك، حتى عندما لا تستخدم التطبيق.
وبحسب صحيفة ماركا الأسبانية فى نسختها الإنجليزية، ينصح بتطبيق الإجراءات اللازمة لوقف تتبع فيسبوك لموقعك، نظرا لتاريخ فيسبوك فى استخدام بينات المستخدمين، لكن عند رغبتك فى استخدام خدمة "الأصدقاء القريبون" على التطبيق، فربما يجب تفعيل خيار الوصول للموقع فقط عند استخدام التطبيق.
كيفية تعطيل تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف آيفون وأندرويد
- ستحتاج إلى تحميل تطبيق فيسبوك على هاتفك، ثم الإنتقال إلى الإعدادات والخصوصية الخيار الموجود ضمن القائمة أعلى يسار التطبيق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيف تتخلص من تتبع فيسبوك لموقعك على هواتف أندرويد وآيفون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق