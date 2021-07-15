

كل ما تريد معرفته عن قرض الشقة من بنك فيصل الإسلامي كل ما تريد معرفته عن قرض الشقة من بنك فيصل الإسلامي

قرض الشقة من بنك فيصل الإسلامي .. يقدم بنك فيصل الإسلامي خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط التمويل العقاري بأسلوب المرابحة الشرعية ؛ وبأقل عائد وأطول فترة سداد.



قرض الشقة من بنك فيصل الإسلامي

وتستعرض يلا بيزنس خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرض الشقة من بنك فيصل الإسلامي :



الفئات المستهدفة

الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية

المستفيد : مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد).

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لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات ؛ مع التحقق من مستندات الملكية والحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .والتأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة ؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة ؛ بعد توقيع العميل علي النموذج الخاص بذلك.يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ؛ كما يمكن إستخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل ؛ على أن يكون تقييما حديثا ( لم يمض عليه أكثر من 3 شهور ).أقل من محدودى الدخل ومحدودى الدخل :تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.الحد الأقصى لفئه اقل من محدودى الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئه محدودى الدخل 3500 جم للأعزب و4750 جم للأسرة.مقدم الثمن : لا يقل عن10 %من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).تمويل البنك :90% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).معدل العائد :5% سنوي( متناقص ) لفئه اقل من محدودى الدخل و7%سنوى (متناقص) لفئه محدودى الدخل .مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.فترة السداد : لا تتجاوز20عاما ؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.قيمة القسط : في حدود 35% من صافى الدخل.عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية “تمليك” وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني .التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك( حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جنيه حتى 25000 جـنيه ).