بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقّق صقر كندي نادر الجمال رقماً قياسياً في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.
ونظم نادي الصقور السعودي هذا الحدث بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.
وكان المزاد على صقر فرخ من نوع "جير بيور" (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، قد بدأ بسعر 250 ألف ريال (66،660 دولار تقريباً)، ليُباع بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة مقابل 350 ألف ريال (93،326 دولار تقريباً).
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