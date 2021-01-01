

بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقّق صقر كندي نادر الجمال رقماً قياسياً في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.



ونظم نادي الصقور السعودي هذا الحدث بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.



وكان المزاد على صقر فرخ من نوع "جير بيور" (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، قد بدأ بسعر 250 ألف ريال (66،660 دولار تقريباً)، ليُباع بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة مقابل 350 ألف ريال (93،326 دولار تقريباً).

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وبذلك، أصبح الصقر، الذي بلغ وزنه 1،600 جرام، الأغلى سعرّا منذ انطلاق المزاد الدولي بتاريخ 5 من أغسطس/آب الماضي.وبيّن المتحدث باسم المزرعة الكندية، فارس الفارس، أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنوياً من نوع "جير بيور" الكندي والسيبري بالجودة ذاتها، مؤكداً أن الصقر المباع يستحق هذا السعر.