بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي

آخر الأخباراخبار منوعة › بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي

صورة الخبر: بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي
بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقّق صقر كندي نادر الجمال رقماً قياسياً في مزاد اليوم الثامن ضمن فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.

ونظم نادي الصقور السعودي هذا الحدث بمقره في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان المزاد على صقر فرخ من نوع "جير بيور" (سوبر وايت) من إنتاج مزرعة "جيم ويلسون فالكونز" الكندية، قد بدأ بسعر 250 ألف ريال (66،660 دولار تقريباً)، ليُباع بعد منافسة قوية استمرت نحو نصف ساعة مقابل 350 ألف ريال (93،326 دولار تقريباً).

وبذلك، أصبح الصقر، الذي بلغ وزنه 1،600 جرام، الأغلى سعرّا منذ انطلاق المزاد الدولي بتاريخ 5 من أغسطس/آب الماضي.

وبيّن المتحدث باسم المزرعة الكندية، فارس الفارس، أن المزرعة تنتج نحو 300 صقر سنوياً من نوع "جير بيور" الكندي والسيبري بالجودة ذاتها، مؤكداً أن الصقر المباع يستحق هذا السعر.

المصدر: CNN بالعربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالسعودية.. صقر "نادر الجمال" يحقق رقماً قياسياً في مزاد دولي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18112

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager