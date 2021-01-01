

اضطراب الشخصية النرجسية.. ومتى يتحتم عليك الابتعاد عن النرجسي؟ اضطراب الشخصية النرجسية.. ومتى يتحتم عليك الابتعاد عن النرجسي؟

هل سبق لك أن تعاملت مع شخص يشعر بأنه لا يوجد مثله في العالم؟ وأنه الأفضل والأقدر؟ نعم! هذه هي صفات من يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية؛ فهو مرض نفسي له العديد من الأسباب، فلا يوجد شخص نرجسي دائم الشكر في نفسه يريد المبالغة في التقدير من المحيطين بدون سبب، تابع معنا المقال لتعرف ما هي النرجسية؟ وما أعراضها؟ وعلاجها؟ وكيفية التعامل مع النرجسي.



تعريف اضطراب الشخصية النرجسية

نوع من الاضطرابات النفسية المنتشرة بنسبة كبيرة، يُقدر فيها الشخص نفسه تقديرًا مبالغًا فيه؛ بل يرغب في أن يقدره الآخرون بنفس القدر، ويفتقد الإمباثية؛ أي الشعور بالآخرين والتعاطف معهم، وغير قادر على تكوين علاقات اجتماعية جيدة حتى مع الأقارب، ولكن ماذا يكمن وراء كل هذه الصفات؟ إذا كشفنا الستار فسنجد أمامنا شخصية مهزوزة، تفتقر إلى الثقة بالنفس، تشعر بالنقص، منهارة، تعوض كل هذه المشكلات وراء قناع النرجسية.



أعراض اضطراب النرجسية

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له العديد من الأعراض المختلفة والتي تختلف أيضًا في شدتها؛ ويتميز المصاب بما يلي من صفات:الحاجة المستمرة إلى التقدير من قبل الآخرين؛ يحب المدح الدائم، وفي الحقيقة لم يفعل شيئًا يستحق كل هذا التقدير الذي يريده.المبالغة في وصف الأشياء البسيطة التي حققها، ويحكي عنها كما لو كانت إنجازًا كبيرًا يستحق الاندهاش.يحب أن يرى نظرة الإعجاب والاندهاش في أعين الآخرين باستمرار، وإلا يغضب غضبًا شديدًا ويبدأ في التقليل منهم.يعتقد أنه متفوق ولا يرضى بإقامة علاقة مع شخص عادي ولكن لا بد أن يكون متفوقًا وذكيًا مثله، كما يعتقد عن ذاته.يحب أن يكون محط الأنظار والحديث في أي تجمع؛ يحب أن يُسلط الضوء عليه.استغلالي للغاية، يستخدم الآخرين بشتى طريقة للحصول على أهدافه؛ لذا يصعب عليه أن يكون أي علاقة اجتماعية.لا يمتلك أصدقاء بسبب طريقته وأسلوبه المتعجرف، وحتى لو كان لديه؛ فستكون علاقة مؤقتة ستنتهي في القريب.أناني للغاية لا يفهم مشاعر الآخرين ولا يتعاطف معهم أو يرفض ذلك.يركز مع الآخرين ومع إنجازاتهم ويحسدهم، والسبب في ذلك كما قلنا في السطور السابقة (قلة الثقة بالنفس والنقص)، ويعتقد دائمًا أن الآخرين يحسدونه.عندما يتحدث مع الغير؛ يتحدث بتكبر وعجرفة واحتقار.يحب أن يكون الأفضل دائمًا ويمتلك الأفضل؛ أفضل سيارة، أفضل منزل، أفضل حاسوب، أفضل ملبس.سمات الشخص النرجسيتوجد مجموعة من السمات التي تنبهك أن تتعامل مع شخص نرجسي؛ كالتالي:يتوقعون المعاملة على أنهم أشخاص متميزون، وعندما لا يجدون ذلك فتظهر العصبية والغضب الشديد.إذا لم يُعاملوا على أنهم أشخاص متميزون يبدأ تفكيرهم يتجه إلى أن الآخرين يهينوهم ويقللون من شأنهم.غير قادرين على التحكم في سلوكهم ولا في مشاعرهم، لا يقدرون على التكيف مع الظروف الجديدة بسهولة ولا لمواقف الضغط.داخلهم شعور بالضعف والإهانة؛ فالنرجسي شخص هش جدًا.لا يتقبل النقد إطلاقًا لأنه يتعارض مع رؤيته لنفسه ويعيش في عالم خاص به يرى نفسه فيه كما يريد.يحتقر الآخرين وإذا جلس مع شخص فاهم واعٍ صاحب رؤية وقوي، يشعر بتدنيه ولا يجد طريقة للخروج من ذلك الموقف إلا بالتقليل منه وسبّه.أسباب اضطراب الشخصية النرجسيةللنرجسية أسباب عديدة، يتربع على رأسها التربية الخطأ القائمة على التوبيخ والإهانة والتقليل من قدرات الطفل، كما توجد أسباب بيئية ووراثية والبيولوجية؛ وسنتناول سبب من هذه الأسباب بشكل مفصل كما يلي:أسباب بيئيةأساليب التربية الخطأ؛ مثل: التدليل الزائد والحرمان الزائد؛ فالتدليل الزائد يتلخص في مدح الطفل باستمرار وعلى أشياء بسيطة لا تستحق كل هذا المديح؛ فعلى سبيل المثال طفل تعلم ارتداء الحذاء بطريقة صحيحة أي ارتدائه في مكانه الصحيح، فيكفي هنا كلمة كلمة Bravo أو أحسنت وليس يا للهول! فعلت شيئًا لم يستطيع فعله أي شخص آخر.أو على النقيض تمامًا القمع والتوبيخ، فمهما حقق الطفل من إنجاز تحتقره الأم وتقلل من شأنه وينتهي الأمر في نهاية المطاف بانعدام الثقة بالنفس، ويكبر الطفل ويبدأ في التفخيم في نفسه ليقضي على الشعور بقلة الثقة بالنفس التي يعاني منها منذ صغره، وهذه التربية الخطأ من أهم أسباب اضطراب الشخصية النرجسية.أسباب وراثيةقد يتعلق الأمر بالجينات أو الموروثات التي يحملها بعض الأبوين وتنتقل إلى الجنين، وذلك يؤكد على أن للوراثة دورا كبيرا أيضًا.أسباب بيولوجيةتتلخص في العلاقة بين كل من التفكير والسلوك والمخ، لذا على الطبيب أن يشخص بطريقة صحيحة، ويعدد إذا كان السبب وراثيا أم بيئيا أو بيولوجيا أم أكثر من سبب.أنواع الشخصية النرجسيةيوجد لها 7 أنواع، النرجسية الصحية، نرجسية العظمة، الهشة، الخبيثة، الجسدية، العقلية، الروحانية، وسنتناول كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل لكي تلم بكل ما تريده عن اضطراب الشخصية النرجسية:الشخصية النرجسية الصحيةجميعنا لدينا نسبة من النرجسية وهذا صحي، ويعني أن الإنسان مقدر لذاته ولإنجازاته، واثقٌ في نفسه؛ ولكي نحكم على شخص ما أنه يعاني من اضطراب النرجسية لا بد أن يحقق 55% من الأعراض السابقة التي تحدثنا عنها في السطور السابقة.نرجسية العظمةوهذا هو موضوع حديثنا، تعني أن الشخص يبالغ في تقدير نفسه وإنجازاته، ويتحدث عن نفسه باستمرار كثيرًا وباستمرار وأمام الجميع، يحب أن يكون محور الحديث أثناء التجمعات، ينجم نفسه على حساب الآخرين ولا يكترث لمشاعرهم.النرجسية الهشةيُطلق عليها النرجسية الخفية وهي النوع المعاكس لنرجسية العظمة؛ يكون فيها النرجسي منطويا على نفسه وغيورا وحزينا دائمًا، يرغب في الحصول على اهتمام الآخرين وتقديرهم، حساس للغاية خاصة تجاه النقد ويتصرف بطريقة دفاعية.النرجسية الخبيثةمن اسمها نرجسية خبيثة ضارة، وأشد أنواع النرجسية خطورة، يستمتع فيها النرجسي بآلام ومعاناة الآخرين، ولا يفكر في مساعدتهم أو على الأقل إظهار التعاطف معهم، وهذا يعني أننا نتحدث عن شخصية عدوانية للغاية.النرجسية الجسديةيستمد النرجسي قيمته في هذا النوع من خلال جسده، يمشي فخورًا بجماله وبقوته الجسدية ولياقته، يحكم على الآخرين من خلال شكل أجسادهم وقد يصل الأمر إلى حد التنمر والسخرية من شكل جسم البعض.النرجسية العقليةأي يتفاخر بقدراته الذهنية ومعلوماته الكثيرة، يشعر دائمًا أنه الأفضل والأذكى والأكثر عبقرية، ويمكنك معرفة إذا كنت تتعامل مع شخص لديه اضطراب نرجسية عقلية إذا وجدته يتحدث دائمًا عن معلوماته ويحاول التقليل من شأن الآخرين ويشعرهم بأنهم أغبياء أو يفهمون بسهولة.النرجسية الروحانيةيستخدم فيها النرجسي المصطلحات الروحانية أو الدينية لتبرير تصرفاته المؤذية، وليعطي الآخر صورة الرجل الصالح العالم مع أنه في الحقيقة منكسر، هدفه الأساسي هو التقليل من الناحية الروحانية للآخرين.مضاعفات اضطراب النرجسيةإذا لم يتم العلاج منها مبكرًا يتعرض المصاب للعديد من المشاكل التي تؤثر على حياته أشد التأثير؛ كما يلي:عدم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية، والإنسان بطبيعته اجتماعي لا يقدر أن يعيش بمفرده؛ وهذا أمر صعب جدًا على الشخص النرجسي.ظهور مشكلات؛ سواءً في حياته جوانب حياته المختلفة سواء الاجتماعية أو العملية أو العاطفية.الإصابة بالقلق والاكتئاب الناتج عن عدم التقدير من الآخرين وعدم القدرة على توطيد العلاقات معهم في نفس الوقت.الإصابة بمشكلات جسمانية، أو ما يُسمى بالأمراض السيكوسوماتية أي الأمراض الناتجة عن مشكلة نفسية.تبدأ الأفكار الانتحارية تنتابه؛ ولا بد من السيطرة على الأمر في هذا الوقت لأن سرعان ما تتحول هذه الأفكار إلى محاولات وسلوكيات فعلية.الاتجاه إلى تناول المخدرات والمسكرات في محاولةٍ لنسيان حياته البائسة المليئة بالمشكلات.كيف تتعامل مع الشخص النرجسيبعدما علمت ما هي الشخصية النرجسية وأعراضها وأسبابها، بالتأكيد تبادر إلى ذهنك كيف أتعامل مع الشخص النرجسي؟ وقبل أن نجيب على سؤالك، نود أن نبشرك بأنه يمكنك التعامل معه بالسهولة إن لم يبدِ أعراضًا حادة؛ عليك الآن بالتركيز في النقاط الآتية:انظر له على حقيقتهعندما يتحدث النرجسي يبهرك بمعنى الكلمة بأفكاره وإنجازاته وأفعاله مما يجعلك في حالة من التركيز الشديد أثناء التواجد معه، ولكن انظر إليه كيف يتعامل في مكان بعيد عن الأضواء .. فستجده يحقر من الطرف الآخر ولا يحترمه وأسلوبه متعجرف للغاية، وعندما تتعامل معه لا يحترم رغباتك واحتياجاتك ولو حاولت أن تؤكد ذاتك فستجد موجة عارمة من الغضب والعدوانية.اصرف تركيزك عنهتحدثنا أنه يفضل أن يكون تحت الأضواء دائمًا، وإذا أنصتَّ إليه؛ فستجد شيئًا ما يسحبك إليه، ويمكن أن تتنازل عن رغباتك واحتياجاتك لترضيه؛ عليك أن تقدر ذاتك أيضًا؛ واعلم أنك مهم، ولك أهداف، ومسؤوليات، وأنت غير مجبر على إرضائه إطلاقًا.دافع عن نفسكيتفنن النرجسي في جعلك تشعر بالحزن والارتباك والتوتر دائمًا، يعشق هذا الإحساس الذي يشعره بأنه مؤثر على الآخرين، سواء كان ذلك سلبيًا أو إيجابيًا فهذا غير مهم بالنسبة له، المهم أنه أثر عليك فحسب؛ دافع عن نفسك وابدأ في طرح النقاط التي أغضبتك، وأخبره عن الطريقة التي تود أن يعاملك بها؛ ستجده لا يتفهم موقفك ولا مشاعرك.ضع حدودًاتجده يركز على ذاته فقط يعتقد أنه يمكنك فعل أي أشياء حتى ولو كانت هذه الأشياء تخصك، يبدأ في نصحك وإرشادك وإذا حققت نجاحًا يقول إنه هو السبب فيه بفضل نصائحه، لا يعرف معنى الخصوصية ويجبرك على الحديث عن أشياء خاصة بك أمام الناس، عليك هنا أن تخبره بأن النقطة أ، ب، جـ، أزعجتك وعليه ألا يتحدث عنها ثانيةً وإلا سيحدث كذا وكذا وكذا، نفذ فعليًا التوابع التي حددتها وإلا سيتمادى في أفعاله إذا وجد أنك تهدده فقط ولن تنفذ شيئًا.توقع رد الفعل المعاكس للنرجسيإذا قلت إنك ترفض بعض الأمور ورسمت حدودًا لك وحددت رغباتك واحتياجاتك، فسيبدأ هو أيضًا بسرد طلباته الخاصة بحيث يجعلك تشعر في النهاية أنك المخطئ، اثبت على موقفك… اجعل نفسك المُؤثر وليس المُتأثر مع النرجسي.تذكر دائمًا أنك لست المخطئلن يعترف بأخطائه أبدًا ولا أنه كان السبب في إيذائك، سوف يُسقط أفعاله وأخطائه عليك أو على الآخرين، لا تبدأ في التفكير بأنك يمكن أن تكون أنت المخطئ، لا تصل إلى هذه المرحلة أبدًا، لا تغير رأيك وتفكيرك طالما تعلم أنك على حق.أحط نفسك بالداعمين والإيجابيينإذا كنت مجبرًا، أو مضطرًاٍ للتعامل مع شخص نرجسي؛ فلا تقض أغلب وقتك معه، لأنه يسلب طاقتك ويشعرك بأنك لا شيء؛ لذا عليك أن تكون علاقات اجتماعية جديدة مع أشخاص إيجابيين، أو وطد علاقاتك مع عائلتك أو أصدقائك، أو مارس الهواية التي تحبها.نصائح عند التعامل مع الشخصية النرجسيةعليك باتباع النصائح الآتية حتى تتفادى الصدام مع النرجسي؛ كالآتي:امدحه إذا قام بشيء جيد، هذا سيجعله يحبك ويفكر أكثر من مرة قبل أن يؤذيك.أخبره أنك تشعر به وادعمه بالفعل في المواقف التي يحتاج فيها لدعمك؛ ولكن أوقفه عند حده إذا تحدث بطريقة غير لائقة.إذا تسبب لك في مشاكل أخبره وانتقده، أخبره أن أسلوبه هذا هو سبب نفور الناس منه.يمكنك أن تجبره على أن يعاملك بطريقة حسنة؛ فهو قابل لتغيير طريقته إذا لفت نظره لها وأشعرته أن يمكنك أن تتركه.كيفية التعامل مع شريك الحياة النرجسييصعب عليهم الاحتفاظ بشريك الحياة؛ فإذا كان لديك صديق نرجسي يمكنك أن تنهي علاقتك به، ولكن الأمر صعب تمامًا إذا كان شريك الحياة يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية؛ وفيما يلي بعض النصائح تساعد على التعامل مع الزوج أو الزوجة النرجسية:الخطوة الأولى والهامة هي الاعتراف بنرجسيته ومحاولة قبوله كما هو حتى تتمكن من العيش والتوافق معه.يعشق التأثير على الآخرين سواء بالقول أو بالفعل؛ فعليكِ بالتحلي بالصبر، ولا تجعلي كلماته تؤثر على انفعالاتك ومشاعرك.تحكمي في انفعالاتك؛ فإذا شعر منكِ بشيء من الخوف سيتمادى ويستمتع.صرحي له بأن أفعاله وسلوكياته تزعجك وتؤثر عليكِ، أي على سبيل لفت النظر فقط؛ ولكن لا تنتظري أن يهتم بمشاعرك.ارسمي حدودا بينك وبينه، حيث يظهر منه أفعال غريبة؛ مثل: الحديث في الخصوصيات في أماكن عامة، إنكار الجميل.امتلكي أعصابك أثناء الحديث منه؛ لأنك سيوجه لكِ كلمات حادة إذا كنتِ منطقية، هذا يربكه لأنه ستظهرين أخطاءه وسقطاته؛ فيقول إنكِ غير عقلانية ولا تستطيعين رؤية الموقف بطريقة صحيحة.لتهوني الأمر على نفسك؛ ضعي في اعتبارك دائمًا أنكِ تتعاملين مع شخص مريض نفسيًا غير سوي، بحاجة ماسة للعلاج.إذا حاولتِ مساعدته وتحملته كثيرًا ولأن طاقتك قد استُنفذت؛ فأنتِ غير مجبورة على العيش معه، انفصلي إذا شعرتي أنك بصدد ضغط نفسي غير محتمل.متى يتحتم عليك الابتعاد عن النرجسي؟إذا التزمت بالنصائح السابقة ولم تأت بأي جدوى مع النرجسي؛ فعليك بالابتعاد عنه إذا صدرت منه الأفعال الآتية:السب والإهانة.التهديد والوعيد.اتهامات غير حقيقية وغيرة شديدة.الإذلال والتوعد أمام الناس.المراقبة الدائمة لك ومحاولاته العديدة لإبعادك عن الآخرين.محاولته أن يتحكم في مشاعرك وما عليه أن تشعر به.محاولة تضليلك عن الحقائق الواضحة بالنسبة لك وضوح الشمس.يقلل منك ومن آرائك وإنجازاتك.يجعلك تلوم نفسك دائمًا؛ وبأن السبب في كل شيء خطأ حدث.علاج اضطراب الشخصية النرجسيةلضمان نجاح العلاج لا بد من التشخيص الصحيح؛ أي أن المرض هو اضطراب النرجسية في حد ذاته وليس واحدًا من الأعراض الخاصة بمرضٍ آخر، يعمل الطبيب النفسي على فحص جسده جيدًا بحيث يتأكد أنه لا يعاني من أعراض جسمانية، ويتحدث معه حتى يكتشف نرجسيته من خلال طريقة الحديث؛ ثم يقرر نوع العلاج الذي يتلخص في نوعين:العلاج النفسيعبارة عن إقناعه بأننا مختلفون في أجسامنا وعقولنا وقدراتنا؛ وذلك ليعرف حدود قدراته ولا يطمح لأكثر من ذلك، ويرسخ في ذهنه أهمية تكوين علاقات اجتماعية جيدة وأهمية أن يحيط نفسه بأشخاص يحبونه ويكونون له سندا وعونا.مساعدته على أن يعرف ما الأسباب التي تكمن وراء أفعاله المتعلقة بازدراء الآخرين، والتقليل من شأنهم وعدم التعاطف معهم ولا الاعتذار لهم، ولفت نظره أن هذه الطريقة هي التي تنفر الآخرين منه.العلاج بالأدويةلا توجد عقاقير خاصة بهذا الاضطراب؛ ولكن إذا كان مصحوبًا ببعض الأمراض النفسية الأخرى: كالاكتئاب مثلاً؛ يبدأ الطبيب في طرح العقاقير التي تقلل الاكتئاب والقلق، وذلك حتى لا يزداد الأمر سوءًا؛ أي للتخلص من أي مشاكل الأخرى والتركيز على المشكلة الأساسية وهي النرجسية.تحدثنا عن اضطراب الشخصية النرجسية باستفاضة، والآن يمكنك التمييز بين الأشخاص النرجسيين المحيطين بك، وقررت من يمكنك تطبيق النصائح عليهم ومن عليك أن تنهي علاقتك بهم، وعلمت أيضًا إذا كنت شخصًا نرجسيًا أم لا؟ وما نوع النرجسية التي تنطبق عليك؟ إذا وجدت أن مواصفات الشخص النرجسي تنطبق عليك بنسبة كبيرة؛ فلا تتردد في أن تذهب إلى طبيب نفسي، وتذكر أن هذا لا يعيبك بل ما يعيبك؛ أن تجد الناس تنفر منك ولا يتقبلونك.