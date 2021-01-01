خبز فرنساوي طازج، ذلك اللحم الطري الشهي، قطع من حلقات البصل، وإضافة صوص الكاتشوب والمسطردة، تلك الوجبة الشهية المحببة للأطفال والكبار، ولكن هل يستحق الهوت دوج، خسارة 36 دقيقة من الحياة الصحية؟
هذا هو السؤال، الذي طرحه الخبراء في جامعة ميشيجان، الذين قاموا بتقييم أكثر من 5000 نوع من الأطعمة من خلال مدى تأثيرها على صحتك، ومن بين تلك الأطعمة، الهوت دوج، والبيتزا، والزبادي، والجبن
ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أجنحة الدجاج، يمكن أن تكلفك 3.3 دقيقة من حياتك، بينما يكسبك الفول السوداني المملح، والسلمون، حوالي 26 و 16 دقيقة على التوالي. إلى جانب التكاليف الصحية، قام الفريق أيضًا بفحص دورة حياة كل طعام، من الإنتاج إلى الاستهلاك، لتحديد آثارها البيئية.
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التعليقات على هل تأكل أجنحة الدجاج؟ .. قائمة بـ لحوم تُكلفك أكثر من 30 دقيقة من حياتك مع كل مرة تتناولها
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