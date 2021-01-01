

هل تأكل أجنحة الدجاج؟ .. قائمة بـ لحوم تُكلفك أكثر من 30 دقيقة من حياتك مع كل مرة تتناولها هل تأكل أجنحة الدجاج؟ .. قائمة بـ لحوم تُكلفك أكثر من 30 دقيقة من حياتك مع كل مرة تتناولها

خبز فرنساوي طازج، ذلك اللحم الطري الشهي، قطع من حلقات البصل، وإضافة صوص الكاتشوب والمسطردة، تلك الوجبة الشهية المحببة للأطفال والكبار، ولكن هل يستحق الهوت دوج، خسارة 36 دقيقة من الحياة الصحية؟



هذا هو السؤال، الذي طرحه الخبراء في جامعة ميشيجان، الذين قاموا بتقييم أكثر من 5000 نوع من الأطعمة من خلال مدى تأثيرها على صحتك، ومن بين تلك الأطعمة، الهوت دوج، والبيتزا، والزبادي، والجبن



ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أجنحة الدجاج، يمكن أن تكلفك 3.3 دقيقة من حياتك، بينما يكسبك الفول السوداني المملح، والسلمون، حوالي 26 و 16 دقيقة على التوالي. إلى جانب التكاليف الصحية، قام الفريق أيضًا بفحص دورة حياة كل طعام، من الإنتاج إلى الاستهلاك، لتحديد آثارها البيئية.

بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، طور الفريق بعض البدائل الغذائية البسيطة والثانوية التي يمكن أن تساعد الناس على تناول طعام أكثر صحة – وبشكل مستدام.يقترحون تحويل 10 في المائة، من السعرات الحرارية اليومية، من لحوم البقر، واللحوم المصنعة، إلى مزيج من الفواكه، والبقوليات، والمكسرات، والمأكولات البحرية المختارة، والخضروات.وقد أوضحوا أن هذا قد يسمح لك، بالحصول على 48 دقيقة إضافية من الحياة الصحية يوميًا.وتزعم الدراسة، أن تناول الهوت دوج، قد يكلفك 36 دقيقة من الحياة الصحية – ولكن اختيار مجموعة من المكسرات، بدلاً من ذلك، قد يساعدك في الحصول على 26 دقيقة.







