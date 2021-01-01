

الذوبان سيرتقي لمستوى «يوم القيامة».. كارثة جديدة تهدد أشهر الأنهار الجليدية بـ أنتاركتيكا الذوبان سيرتقي لمستوى «يوم القيامة».. كارثة جديدة تهدد أشهر الأنهار الجليدية بـ أنتاركتيكا

توصلت دراسة حديثة إلى أن نهر ثويتس الجليدي، في القارة القطبية الجنوبية، لا يفقد الجليد بسرعة بسبب تغير المناخ فحسب، بل إنه يتعرض لضربة مضاعفة من حرارة الأرض نفسها.



وحسب ما نقلته «ديلي ميل»، يتعرض نهر ثويتس الجليدي للحرارة من قشرة الأرض، حيث لا يتجاوز عمقها 15 ميلًا تحت غرب أنتاركتيكا، مقارنةً بحوالي 25 ميلًا في شرق القارة القطبية الجنوبية.



من جهته، صرح مؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور ريكاردا دزيادك، خلال بيان: «يؤدي هذا إلى تدفق حراري أرضي يصل إلى 150 ملي واط لكل متر مربع».

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هذا، ويساهم النهر الجليدي بنحو 4% في ارتفاع مستوى سطح البحر سنويًا، ويعتقد الآن أنه يفقد 80 مليار طن من الجليد سنويًا.ومنذ عام 1980، فقد النهر ما لا يقل عن 600 مليار طن من الجليد، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز في 2017.ويُعزى فقدان بعض الجليد البحري المتسارع إلى الأنهار الخفية تحت ثويتس، لكن معظمه مرتبط بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.ونظر الباحثون، خلال دراستهم المنشورة مجلة في Communications Earth & Environment، في مجموعات بيانات المجال المغنطيسي الأرضي لغرب القارة القطبية الجنوبية، لإنشاء خرائط جديدة لتدفق الحرارة الجوفية.وهنا، أوضح المؤلف المشارك وعالم الجيوفيزياء، الدكتور كارستن جول: «تعتمد درجة الحرارة على الجانب السفلي من النهر الجليدي على عدد من العوامل. فيوصل الماء الحرارة المتزايدة بكفاءة عالية. لكن يمكنه أيضًا نقل الطاقة الحرارية بعيدًا قبل أن تصل إلى قاع النهر الجليدي».«يوم القيامة»في عام 2020، حصل الباحثون على أول لقطات على الإطلاق للجانب السفلي من النهر الجليدي، تظهر المياه الدافئة المضطربة تحت الغطاء الجليدي، والتي تسبب «تراجعًا لا يمكن إيقافه».ويمكن أن تختلف درجة حرارة قشرة الأرض اعتمادًا على الموقع. لكن يمكن أن تتراوح بين 200 درجة مئوية إلى 400 درجة مئوية بالقرب من مقاطعة موهو في بيرو.ووجد الفريق، أن تدفق الحرارة من القشرة الأرضية أمر حتمي، وهنا أضاف «جول»: «يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الحرارة الجوفية، على سبيل المثال، إلى عدم تجمد قاع النهر الجليدي تمامًا، أو إلى تكوين طبقة ثابتة من الماء على سطحه».وأردف: «كلاهما سيؤدي إلى انزلاق كتل الجليد بسهولة أكبر على الأرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا فقد تأثير الكبح للجرف الجليدي، كما يمكن ملاحظته حاليًا في غرب أنتاركتيكا، فإن تدفق الأنهار الجليدية يمكن أن يتسارع بشكل كبير بسبب زيادة الحرارة الجوفية».يحتوي النهر على أكثر من 6 أقدام من الارتفاع المحتمل الإضافي في مستوى سطح البحر، ويمكن أن يؤدي الذوبان الكبير إلى ارتقائه لمستوى معروف باسم «يوم القيامة».عن النهرحسب المنشور، يعادل حجم هذا النهر الجليدي حجم العاصمة واشنطن، ويقع في بحر أموندسن.فيما يصل سمكه إلى 4000 متر. ويعتبر عاملًا أساسيًا في وضع توقعات لارتفاع مستوى سطح البحر في العالم.هذا، ويتراجع النهر الجليدي في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المحيط، ويُعتقد أنه غير مستقر لأن باطنه يقع على عمق أكثر من كيلومترين تحت مستوى سطح البحر، بينما يكون قاع النهر الجليدي على الساحل ضحلًا تمامًا.فيما سيؤدي انهياره إلى ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، بما يتراوح بين متر واحد ومترين، مع احتمال وجود أكثر من ضعف ذلك من الغطاء الجليدي لغرب أنتاركتيكا بأكمله.