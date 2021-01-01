غارات إسرائيلية على غزة رداً على "البالونات الحارقة"

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البالونات الحارقة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل حيث تسبّب بعضها باندلاع حرائق.

وقال مصدر أمني في غزة لوكالة فرانس برس إنّ إسرائيل شنت عدّة غارات جوية على مواقع للفصائل المسلحة في غزة وخان يونس (جنوب القطاع) وفي جباليا (شمال)، ممّا أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وكانت بالونات حارقة أطلقت نهاراً من قطاع غزّة تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر سلطة الإطفاء الإسرائيلية.

وجاء في بيانين منفصلين للجيش الإسرائيلي، أنه هاجم موقعاً لإنتاج أسلحـة، ومدخل نفق، ومنصة إطلاق صـواريخ ردا على إطلاق البـالونات من غزة.

أما في بيان آخر، فقد قال الجيش الإسرائيلي، إنه خلال الهجمات التي شنتها قوات الجيش على قطاع غزة، تم رصد إطلاق نار من مدافع رشاشة، ورداً على ذلك هاجمت طائرات مقاتلة فتحة نفق يتبع لحماس في خان يونس.

المصدر: skynewsarabia

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