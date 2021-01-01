كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة ( الإنترنت ) يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار المترو.
بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإستقلال عربة السيدات فى الأوقات المصرح ركوب الرجال بها بأحد قطارات المترو وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة لإدعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار ، حيث قام بالنزول من عربة السيدات ، وإستقل أحد العربات المخصصة للرجال بذات القطار .
وبالتواصل مع إحدى السيدات "إحدى شهود الواقعة" أيدت ماجاء بالفحص.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تفاصيل فيديو مشادة رجل وسيدات داخل عربتهم في مترو الانفاق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق