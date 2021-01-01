تفاصيل فيديو مشادة رجل وسيدات داخل عربتهم في مترو الانفاق

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صورة الخبر: مترو الانفاق
مترو الانفاق

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة ( الإنترنت ) يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار المترو.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بإستقلال عربة السيدات فى الأوقات المصرح ركوب الرجال بها بأحد قطارات المترو وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة لإدعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار ، حيث قام بالنزول من عربة السيدات ، وإستقل أحد العربات المخصصة للرجال بذات القطار .

وبالتواصل مع إحدى السيدات "إحدى شهود الواقعة" أيدت ماجاء بالفحص.

باستكمال الفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة ، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته قرر قيامه بالإصطدام بإحدى السيدات أثناء إستقلاله أحد قطارات المترو دون قصد منه.

المصدر: elbalad

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