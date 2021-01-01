العلاقات الإنسانية قدر ما هي بسيطة ظاهرياً، إلا أنها تحتوي على بعض التعقيدات خاصة في التعبير عن المشاعر، فالكثير منا قد يصادف حب عمره ولكنه يفتقر إلى التعبير وإبراز هذا الحب من وقت لآخر، وفي أسوأ الأحيان تصبح العلاقة مبهمة وغير معروف ملامحها أو نهايتها، مما يسبب آلاماً نفسية متعبة للطرف الأخر، ويستعرض "اليوم السابع" مع أستاذ علم الاجتماع الدكتورة أمل شمس كيفية مراعاة مشاعر الحبيب أو الشخص العزيز في عدة نقاط كما يلي توضح فيها العلاقة المثالية والعلاقة الهشة.
صفات العلاقة المثالية الناجحة:
قالت أستاذة علم الاجتماع إن مراعاة المشاعر تعتبر ابسط قواعد الإنسانية عموماً، وتتضاعف اذا كان هناك حباً بين الطرفين، وتابعت أن تقدير هذه المشاعر يكون عن طريق تجنب اظهار الفرح في حالة إذا الحبيب حزين، موضحة هذا بمقولة مأثورة: "إياكِ أن تفرحي بين يديه وهو حزين".
واردفت: "ليس من الطبيعي اظهار السعادة وانا اعلم جيداً بان الحبيب يعاني من مشكلة ما، ولا حتى بابتسامة على وجهي"، وتابعت الوقوف بجانبه طوال الوقت والمشاركة الوجدانية من أهم ما يعزز علاقة الحب ويقويانها، بالإضافة إلى التفكير مكانه بوضع نفسه مكان محبوبه ومحاولة إيجاد حلول لمشكلاته.
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