نصائح للتخلص من صوت العقل السلبى

دائماً ما يحاصرنا صوت عقلنا الذى أحياناً يرسم لنا سيناريوهات كارثية عند التخطيط والاستعداد للقيام بشىء ما، سواء عند الاستعداد للسفر بالسيارة وتخيل وقوع حادث بها، أو التعرض للتوبيخ من رئيس العمل بسبب التأخير، وغيرها من السيناريوهات الكارثية التى تؤثر بشكل سلبى على حالتنا النفسية، لهذا السبب أشار إيثان كروس، أستاذ علم النفس، في جامعة ميشيجان، إلى ضرورة التحكم فى صوت العقل السلبى من خلال القيام ببعض النصائح التى أشار إليها تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية.
نصائح للتحكم فى صوت عقلك السلبى
غير طريقة كلامك مع نفسك
يجب تغيير طريقة التحدث مع نفسك من خلال التدريب على التحدث مع ذاتك وكأنك تتحدث مع صديق لك، مع استخدام أسم آخر غير اسمك، حتى ينتهى الحديث بنتائج إيجابية.
اختار المستمع لمشكلتك بعناية
يجب عليك اختيار المنصت لمشكلتك بعناية، حيث يفضل أن يتصف بالتفكير الإيجابى والقدرة على تحمل المسئولية، ودعم الآخرين، حتى يساعدك فى إيجاد حلول لك، وليس إحباطك.
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