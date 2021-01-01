اعرفى إزاى تلبسى الفستان الطويل بأكثر من طريقة

في الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع ارتداء الفساتين الطويلة، ليس فقط في المساء، ولكن في الحياة اليومية أيضًا، خاصة أن الفستان الماكسي، بلا شك، يبدو أنثوي بشكل لا يصدق، ومع ذلك، فإن "القواعد" الخاصة بكيفية ارتداء هذه الإطلالة بشكل صحيح وكيفية مطابقة الفساتين مع عناصر مختلفة من الملابس والإكسسوارات لا تزال سؤالًا مفتوحًا.
يقدم لك موقع "برايت سايد" نصائح بسيطة حول كيفية ارتداء الفساتين الطويلة الأنثوية الرائعة والشعور بالثقة والجمال:
- مع أحذية رياضية:
لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن مثل هذا الزي يبدو غريبًا، لكن من الشائع أن ترتدي الفتيات الأحذية الرياضية مع الملابس الرياضية فقط، إلا أن قواعد الموضة تتغير طوال الوقت، ففي الوقت الحاضر، أصبح مزيج الفستان مع حذاء رياضي كلاسيكيًا مألوف تمامًا، بل أصبح هذا المظهر مثاليًا لأولئك اللاتي لا يفضلن ارتدا الكعب العالي ويخافن من اختياره خاصة مع الفستان الطويل.
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