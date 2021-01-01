اعرفى إزاى تلبسى الفستان الطويل بأكثر من طريقة



اعرفى إزاى تلبسى الفستان الطويل اعرفى إزاى تلبسى الفستان الطويل

في الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع ارتداء الفساتين الطويلة، ليس فقط في المساء، ولكن في الحياة اليومية أيضًا، خاصة أن الفستان الماكسي، بلا شك، يبدو أنثوي بشكل لا يصدق، ومع ذلك، فإن "القواعد" الخاصة بكيفية ارتداء هذه الإطلالة بشكل صحيح وكيفية مطابقة الفساتين مع عناصر مختلفة من الملابس والإكسسوارات لا تزال سؤالًا مفتوحًا.



يقدم لك موقع "برايت سايد" نصائح بسيطة حول كيفية ارتداء الفساتين الطويلة الأنثوية الرائعة والشعور بالثقة والجمال:



- مع أحذية رياضية:

لا يزال الكثير من الناس يعتقدون أن مثل هذا الزي يبدو غريبًا، لكن من الشائع أن ترتدي الفتيات الأحذية الرياضية مع الملابس الرياضية فقط، إلا أن قواعد الموضة تتغير طوال الوقت، ففي الوقت الحاضر، أصبح مزيج الفستان مع حذاء رياضي كلاسيكيًا مألوف تمامًا، بل أصبح هذا المظهر مثاليًا لأولئك اللاتي لا يفضلن ارتدا الكعب العالي ويخافن من اختياره خاصة مع الفستان الطويل.

- مع جاكيت دنيم:إذا كنت ستذهبين في نزهة وترغبين في ارتداء فستانك المفضل، فلا تنسي ارتداء الجاكيت الدنيم، هذا الزي يبدو جميلًا وأنيقًا للغاية، فلون الجاكيت الدنيم محايد تمامًا لذا فهو يناسب أي نوع من أنواع البشرة.مع الكعب العالي:إذا كنتِ من الفتيات القصيرات، فإن هذه الحيلة تعد إحدى الطرق التي تجعلك تبدين أطول، لأن فستانك الطويل سيخفي الكعب العالي، ويبدو وكأنه طولك الطبيعي.- مع جاكيت جلد:هل تريدين أن تكون ملابسك أنيقة وجذابة؟ كل ما عليك فعله هو إقران فستانك الطويل مع جاكيت جلد، ويمكنك تجربة المكياج باستخدام ألوان زاهية مختلفة.- مع الحزام:إذا كنتِ ترتدين فستانًا طويلًا مع حزام، فتأكدي من أن هذا سوف يبرز خصرك الصغير، ولكن إذا كنت لا تحبين الأحزمة، فلا يزال بإمكانك أن تبدين جذابة للغاية في فستان مثير بفتحة ليبرز ليس فقط خصرك ولكن ساقيك أيضًا.







