الرقاق باللحمة
تبحث الكثير من النساء، عن طريقة عمل الرقاق باللحمة فى المنزل حيث إنها من أكثر الأكلات المغذية والتى تمنح الإنسان الشعور بالشبع بشكل سريع.
وترغب الأمهات، فى تعلم طريقة عمل الرقاق باللحمة حيث إنها من أكثر الوصفات اللذيذة التى تمتلك مذاقا شهيا يحبه الكثير من الأشخاص.
ونقدم لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الرقاق باللحمة
رقاق طري أو ناشف
نصف كيلو لحمة مفرومة
ملح
فلفل أسود
حبهان
ورق لورا
مستكة
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة سبع بهارات
كوب بصل مفروم ناعم
زيت ذرة
لتر
مرقة لحمة
سمنة
طريقة عمل الرقاق باللحمة
* يشوح البصل مع ملح وفلفل وزيت وقرفة وبهارات وجوزة الطيب, يضاف اليه اللورا والحبهان والمستكة ويقلبوا جيدا لمدة 2 دقيقة
* تضاف اليه اللحم المفروم ويقلب حتى تتجانس المكونات و تنضج اللحم ,يدهن اسفل القالب بالسمنة المذابة ثم يوضع ورق من الرقاق
* تدهن الطبقة بالسمنة ثم الطبقة الاخرى تبل بالمرقة الساخنه و توضع فوقها مع الاستمرار في عمل طبقات, يوضع الحشو بالداخل وتكمل فى باقى الطبقات حتى نفاذ الكمية
* تضاف باقى السمنة و2ملعقة كبيرة من المرقة ثم يقطع مثلثات ويدخل الفرن حتى ينضج تماما, يرفع ويغطى فى حالة الرغبة للرقاق يظل طرى وبدون تغطية في حالة الرغبة به مقرمش ويقدم بالهنا.
التعليقات على طريقة عمل الرقاق باللحمة للشيف أميرة شنب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق