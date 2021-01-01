طريقة تخزين الملوخية المتخرطة.. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالسكر



طريقة تخزين الملوخية طريقة تخزين الملوخية

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تخزين الملوخية المتخرطة لكي تتمكن من تحضيرها لأفراد الأسرة في أي وقت.



وتعتقد بعض النساء أن طريقة تخزين الملوخية المتخرطة سهلة جدا وتتم بنفس خطوات تخزين باقي أنواع الخضروات ولكنهن يفاجئن بعد حفظها فى الفريز واستخراجها منها بعد فترة للطهي أنها أصبحت غامقة بشكل زائد عن اللزوم أو أن مذاقها قد تغير أو قوامها أصبح غير طبيعي ومن هنا تأتى أهمية تعلم طريقة تخزين الملوخية المتخرطة بشكل احترافي من خلال تعلم وصفات أشهر الشيفات.



ويبحث عدد كبير من النساء في معرفة طريقة تخزين الملوخية المتخرطة في المنزل لكي يتمكنوا من تحضيرها بسهوله حيث أنه تخريط الملوخية يأخذ وقت وجهد كبير من المرأة مما يجعلها تتراجع عن فكرة إعداد هذه الأكلة في بعض الأحيان

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نقدم لكم طريقة تخزين الملوخية المتخرطة في المنزل وأكثر من وصفة لأشهر الشيفات في مصر.طريقة تخزين الملوخية بالسكرنقدم لكم طريقة تخزين الملوخية بالسكر حيث تعد من أكثر الطرق المضمونة في حفظ الملوخية بالرغم من غرابتها ونقدم لكم طريقة تخزين الملوخية بالسكر من خلال خطوات الشيف هالة فهمي مقدمة برنامج سفرة وطبلية المذاع على قناة صدى البلد .وإليك أهم خطوات حفظ الملوخية بالسكر في الفريزر دون أن يتغير مذاقها:قطعي الملوخية من العيدان واغسليها جيدا ثم اتركيها فى المصفاة حتى تجف تماما من خلال تعرض الملوخية للهواء الجاف، ثم ضعى الفوطة على الملوخية بعد غسلها.اتركي الملوخية حوالي 5 دقائق ثم يتم تخريطها ثم قومي بوضع إناء به ماء على النار وضيفي اليه خليط مكون من ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وكزبرة ناشفة مطحونة ورشة سكر وقلبيهم جيدا.ضعي الخلطة السابقة على الملوخية ثم احفظيها في اكياس مصنوعة من نوع بلاستيك جيد يناسب تخزين الأطعمة ثم ادخليها في الفريرز يمكن حفظها لعام كامل.تخزين الملوخيةتخزين الملوخيةطريقة تخزين الملوخية الخضراءترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة تخزين الملوخية الخضراء في المنزل مثل المصانع الكبرى مع الاحتفظ بلونها ومذاقها الطبيعي، لذا نقدم لكم خطوات حفظ الملوخية فى المنزل بطريقة الشيف نونا مقدمة برنامج سنة اولى طبخقطعي الملوخية من العيدان ثم خرطيها جيدا باستخدام المخرطة ثم أضيفي القليل من البيكنج بودر عليها بمقدار ضع ملعقة واحدة من البيكنج بودر لكل كيلو من الملوخية الخضراء وقلبيهم جيدا، وذلك لكي تحافظي على لون ومذاق الملوخية خضراء لفترة طويلة واحفظها في الفريزر .وأضافت ان وضع البيكنج بودر او بيكربونات الصوديوم على الملوخية لن يغير مذاق الملوخية عند طهيها ، ويمكنك تخزين الملوخية من شهر إلى 6 اشهر وسوف تعطيكي نفس المذاق واللون كالطازجة.طريقة تخزين الملوخية بالشوربةتعد طريقة تخزين الملوخية بالشوربة من أكثر الأشياء التى ترغب النساء فى تعلمها حيث تسهل على المرأة فكرة إعداد الطعام عندما تكون مجهدة أو مشغولة حيث تكون الملوخية المحفوظة شبه جاهزة ولا تحتاج لوقت طويل فى الطهىطريقة تخزين الملوخية بالشوربة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.اغسلي الملوخية واتركيها حتى تجف وافرميها ضيفي لكل كيلو كوبيتين من الشوربة أو المياه و قلبيها كويس ، وزعيها في أكياس و لكن قومي بتفريغ الهواء منها ثم احفظيها في الفريزر ويمكن أن تظل صالحة للتناول لمدة 6 أشهر.طريقة حفظ الملوخية بعد الخرطترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط لأنها من أكثر الوصفات التى تسهل على المرأة طهى الملوخية وإعدادها بمذاق شهي، لذا نقدمها بخطوات الشيف حسن وذلك لكى تتمكنى من حفظها فى الفريزر داخل المنزل مثل المصانع.في البداية اغسلي الملوخية وتنقع أكثر من مرة للتخلص من الأوساخ ونصفيها تماما من الماء ثم توزع الملوخية على فوطة مطبخ نظيفة ونتركها في مكان فيه هواء مع التقليب جيدا.اخرطي الملوخية وضيفي عليها كمية شوية مع التقليب حتى يصبح قوامها سائل ثم ندخلها في أكياس الحفظ ونغلقها جيدا ونرصها داخل الفريزر بشكل مرتب.واحضري كمية مناسبة من الملوخية الخضراء ثم احصلي على الأوراق الخضراء منها “ قرطفيها " ثم ضعيها في الكبة وتفرم جيدا.وفري كمية مناسبة من الأكياس وتضع بها الملوخية المخروطة من الكبة بالكمية التي تفضلها وعلى حسب عدد أفراد الأسرة أو على حسب الحاجة، وعندما تقوم بوضعها في الفريزر تستطيع الاحتفاظ بها لفترة طويلة ويمكن أن تظل صالحة للاستخدام لمدة عام بشرط عدم إخراجها من الفريزر.طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزرتبحث الكثير من النساء عن طريقة تخزين الملوخية الورق بالفريزر لكى تستطيع إعدادها بسهولة فى أى وقت ولا تضطر لاستغراق وقت كبير حتى تشتريها وتغسلها.اقطفي أوراق الملوخية وتخلصي من العيدان الخضراء ثم إغسلي أوراق الملوخية جيداً بالماء حتى تتأكدي من نظافتها والتخلص من الأتربة العالقة بها ولكن لا تستخدمي الصابون فى تنظيفها .قومي بقلي أوراق الملوخية في الزيت النباتي ثم اتركيها حتى تبرد تماماً ثم قومي بحفظها داخل الأكياس المخصصة للتفريز ووضعها داخل الفريزر لمدة تصل لعام كاملإغلي أوراق الملوخية الخضراء غلوة واحدة فقط بالقليل من الماء ثم أضيفي رشة من الملح والسكر ثم قلبيها جيدا ثم اتركي أوراق الملوخية حتى تبرد تماماً، ثم قومي بحفظها بالأكياس المخصصة لحفظ الطعام وليس اى كيس بلاستيك واغلقيها بشكل جيد جدا.